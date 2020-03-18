22 марта Алматы полностью закроют





72 часа дали алматинцам на то, чтобы вернуться домой из других областей. Столько же времени есть у жителей области и других регионов, чтобы покинуть город. В полночь 22 марта в Алматы полностью прекратят авиа- и железнодорожное сообщение, передает Tengrinews.kz.Об этом на специальном брифинге сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов."С нуля часов 22 марта все железнодорожное и авиационное сообщение в Алматы и из Алматы будет остановлено полностью", - сказал он.Исключение составят международные рейсы."Что касается международных рейсов, то те граждане, которые хотят вернуться в Алматы и граждане других стран, которые хотят вылететь международным рейсом будут летать, так как ограничения по времени до 22 марта может не хватить. К примеру, если люди возвращаются из Канады или Юго-Восточной Азии и взяли билеты на более позднее время, их примем. Однако на каком-то этапе также введем ограничения и по международным рейсам. Ведем переговоры с авиакомпаниями, в мире уже знают, что у нас карантин, они ограничивают до полной остановки авиасообщений с этими городами", - добавил он.Напомним, карантин в Алматы и Нур-Султане начнет действовать с 00 часов 19 марта. Ранее сообщалось, что на всех въездах в город выставят 27 блокпостов. Они будут расположены на 10 магистралях.На время карантина приостановят работу крупных ТРЦ, непродовольственных торговых рынков, торговых домов. Рестораны и другие точки общепита закрываются, они будут работать только по доставке.Автобусы и метрополитен будут работать в штатном режиме. Из-за сокращения пассажиропотока увеличивается интервал на 20 процентов. Никаких ограничений по перемещению в городе нет.Нарушение режима ЧП или невыполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток.По последним данным, в Казахстане подтверждено 36 случаев регистрации коронавируса. Из них в Алматы – 18 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.