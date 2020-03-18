В Казахстане ожидают снижение цен на бензин

КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане произойдет снижения цен на бензин на АЗС, рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Буквально за прошедшую неделю снижение оптовых цен на бензин произошло, на 6 тысяч тенге цена бензина, по нашим оценкам, снижается. Что касается розничных цен, то предыдущее поднятие цен по сравнению с началом января, оно было в большей степени вызвано увеличением акцизного налога на бензин. Он увеличился с 11 тысяч тенге за тонну до 24 тысяч тенге за тонну», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК.
Он также рассказал, когда снижение цен коснется розничной торговли на автозаправочных станциях.
«Когда снижение оптовых цен дойдет до розницы? Это зависит от того, как розничная торговля получит новые партии и будет реализовывать их по новой цене. На рынке оптовых цен уже идет определенная корректировка», - пояснил Асет Магауов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz