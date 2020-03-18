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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане ожидают снижение цен на бензин

Просмотров:722 Опубликовано: Сегодня, 17:26
В Казахстане ожидают снижение цен на бензин
Фото: inform.kz
КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане произойдет снижения цен на бензин на АЗС, рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально за прошедшую неделю снижение оптовых цен на бензин произошло, на 6 тысяч тенге цена бензина, по нашим оценкам, снижается. Что касается розничных цен, то предыдущее поднятие цен по сравнению с началом января, оно было в большей степени вызвано увеличением акцизного налога на бензин. Он увеличился с 11 тысяч тенге за тонну до 24 тысяч тенге за тонну», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Он также рассказал, когда снижение цен коснется розничной торговли на автозаправочных станциях.

«Когда снижение оптовых цен дойдет до розницы? Это зависит от того, как розничная торговля получит новые партии и будет реализовывать их по новой цене. На рынке оптовых цен уже идет определенная корректировка», - пояснил Асет Магауов.


Источник: inform.kz
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Комментарии ( 5 )

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Intel (Посетители) Сегодня, 20:58
Ох.... Нешие продавцы бензина. Стоимость барреля нефти почти в два раз, это 160 литров на 11400 тенге, а снижают 6000 тенге с одной тонны. Жестоко грабят наш народ.
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 20:21
На две тенге снизят,потом на 10-15 поднимут!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 19:47
Никакой кокретики по рознице не сказал.
 
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  • kostya_aktau
 Argallo (Посетители) Сегодня, 18:30
Ну конечно, смешно, он наоборот будет расти. Будут ссылаться на возмещение затрат из-за курса.
 
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  • kostya_aktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:15
Давно ожидают? uhmylka Обещанного 3 года ждут.
 
 

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