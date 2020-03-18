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Мамин поручил проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые товары

Просмотров:92 Опубликовано: Сегодня, 18:40
Мамин поручил проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые товары
Фото: primeminister.kz
Необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, сообщает zakon.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, обстановке в городах Нур-Султан и Алматы и готовности к карантину — акимы А. Кульгинов и Б. Сагинтаев, ситуации с ценообразованием на социально-значимые продукты питания — министр торговли и интеграции Б. Султанов, вопросах регулирования тарифов и защиты конкуренции на объектах торговли — министр национальной экономики Р. Даленов, обеспеченности государства социально-значимыми продуктами питания и мерах по поддержке стабилизационных фондов в регионах — министр сельского хозяйства С. Омаров.

Главой Государства поставлена задача обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая складывающуюся ситуацию, необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием, — сказал А. Мамин.
Министерствам финансов и торговли поручено проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые продовольственные товары для насыщения внутреннего рынка. При этом обеспечить соблюдение фитосанитарного и ветеринарного контроля ввозимых товаров.

Акимам регионов дано указание проводить ежедневный мониторинг текущей ценовой ситуации на социально-значимые продовольственные товары и в случае необходимости принимать соответствующие оперативные меры через установление предельных цен и проведение интервенций.

Мамин поручил проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые товары


Глава Правительства дал поручение акиматам регионов выделить дополнительные средства из местных бюджетов для формирования региональных стабилизационных фондов продтоваров.

Премьер-Министр поручил утвердить порядок принятия решений по вопросам пересечения государственной границы на период ЧП, а также принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности транзитного транспорта.


Источник: zakon.kz
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