Пьяная «шутница» позвонила в «103» и сказала, что у неё коронавирус

Теперь она заплатит штраф в размере 40 тысяч тенге.
Нетрезвая женщина позвонила на пульт «103» одного из районов СКО и сообщила о том, что у неё высокая температура, и что несколько дней назад у нее в гостях был житель из Италии, сообщает zakon.kz.
После проверки этот случай не подтвердился, и врачи районной больницы сообщили в полицию.
Сотрудники отдела полиции района им. М. Жумабаева "шутницу" установили и задержали. Никаких гостей-иностранцев и признаков заболевания у женщины, назвавшейся чужим именем, не было. В отношении сельчанки составлен административный материал по статье 438 КРКоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО. Теперь женщине придется заплатить штраф в размере 40 тысяч тенге.
"Административным законодательством за ложный вызов органов противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа до 160 тысяч тенге", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.