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Пьяная «шутница» позвонила в «103» и сказала, что у неё коронавирус

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Пьяная «шутница» позвонила в «103» и сказала, что у неё коронавирус
Фото из Сети интернет
Теперь она заплатит штраф в размере 40 тысяч тенге.

Нетрезвая женщина позвонила на пульт «103» одного из районов СКО и сообщила о том, что у неё высокая температура, и что несколько дней назад у нее в гостях был житель из Италии, сообщает zakon.kz.

После проверки этот случай не подтвердился, и врачи районной больницы сообщили в полицию.

Сотрудники отдела полиции района им. М. Жумабаева "шутницу" установили и задержали. Никаких гостей-иностранцев и признаков заболевания у женщины, назвавшейся чужим именем, не было. В отношении сельчанки составлен административный материал по статье 438 КРКоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб", - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.
Теперь женщине придется заплатить штраф в размере 40 тысяч тенге.

"Административным законодательством за ложный вызов органов противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа до 160 тысяч тенге", - отметил первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Канат Айтбаев.


Источник: zakon.kz
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