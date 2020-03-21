Экстренное возвращение: Правительство возвращает казахстанцев из зарубежья





Речь идет о тех, кто выехал за границу и теперь не может вернуться обратно. В их числе не только туристы и студенты, но и казахстанцы, выехавшие на ПМЖ.Казахстанское правительство пообещало вернуть своих граждан домой. И многие из них, находящихся за рубежом, уже возвращаются домой. Об этом, как передает VRK.News, сообщили в МИД РК.Речь идет о тех, кто выехал за границу и теперь не может вернуться обратно, в числе которых не только туристы и студенты, но и казахстанцы, выехавшие на ПМЖ. За ними вышлют самолеты, а вот платить за прилет на родину гражданам придется самим.Сообщается, что достигнуты договоренности с казахстанскими авиалиниями о доставке пассажиров из Польши и Грузии. На очереди соотечественники, застрявшие в московском аэропорту "Внуково".По данным Министерства иностранных дел, перевозчики согласились снизить стоимость билетов до минимального уровня.За рубежом, по данным МИДа, живут порядка 300 тысяч наших граждан. 1300 решили переждать опасную болезнь в родных стенах.Сложнее всего пришлось тем, кто летел транзитом через Россию. Соседи временно закрыли въезд для иностранцев и ограничили количество заграничных рейсов. В итоге наши туристы, которые возвращались транзитом через Москву, не смогли оттуда вылететь. Пленом для 30 казахстанцев на несколько суток оказался аэропорт Внуково.Всего наших туристов, которых также предстоит вернуть на родину, около 5 тысяч человек. Большую часть Кабмин пообещал забрать до 23 марта. Для этого будет выполнено 18 авиарейсов. И сейчас большой вопрос, смогут ли принять борты столица и Алматы, которые закрыты на карантин. А с 22 марта оба города приостанавливают транспортное сообщение."Те казахстанцы, которые вернутся домой, они не приедут в Нур-Султан или Алматы. В любом случае прилетят в другие города страны. Есть также карантинные требования. Например, вернувшихся из Грузии отправят в Тараз. Из Польши отправим в Караганду", - отмечает первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев.В то же время в Комитете гражданской авиации и аэропортах заявили, что Нур-Султан и Алматы после 22 марта будут принимать международные рейсы, но только с казахстанцами на борту.Сейчас в МИД Казахстана работает кризисный штаб, где собирается вся информация о гражданах РК за рубежом. Данные обновляются ежечасно. Наибольшее число желающих вернуться на родину находится в Польше. На данным момент первой задачей казахстанского МИДа явлется вопрос возвращения наших граждан также из Грузии и Азербайджана, поскольку правительства этих стран закрыли международные авиасообщения.Напомним, государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК ввела режим карантина в Нур-Султане и Алматы с 19 марта 2020 года.