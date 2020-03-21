Пилот частного самолёта рассказал, почему согласился перевезти семью судьи с коронавирусом

По словам капитана воздушного судна Владимира Смирнова, он понимал всю опасность рейса, но такой шаг был меньшим из зол.



В интервью на zakon.kz пилот Владимир Смирнов сообщил, что ночью 9 марта ему позвонил его руководитель Бахаридин Аблазимов и рассказал, что его знакомый проходил медицинское обследование в Берлине. С ним вместе была также его семья и родственники. При прохождении обследования у этого знакомого обнаружили коронавирус.



Председателя суда Нур-Султана госпитализировали в Германии, а других членов семьи обследовать отказались до появления каких-либо симптомов.



– Бахаридин мне сказал, что наши люди попали в беду, и их нужно эвакуировать, обследовать и лечить в Казахстане. Он готов за ними послать свой самолет, но экипажу он не может приказать лететь. Есть большая вероятность заражения. В тот момент я подумал, что будет, если мы откажемся, и эти люди полетят обычными рейсовыми самолетами, а не спецрейсом? Зараженных станет намного больше, ведь в большом самолете летит 150-200 человек. А из Берлина лететь с пересадкой, и это как минимум 2 самолета и 3 аэропорта, то есть около полутысячи контактов может быть. Для себя я сразу принял решение лететь, – рассказал пилот.



Позвонив другим членам экипажа, летчику Виктору Александрову и бортпроводнице, Смирнов объяснил им ситуацию, и они, не раздумывая, согласились лететь.



Как говорит капитан воздушного судна, о том, кто были его пассажиры, он узнал позже из социальных сетей. К тому же самого Тлектеса Барпибаева на борту не было, он проходил лечение в Берлине. По прилету всех пассажиров и экипаж увезли сразу же на карантин, и пилот был готов к этому.



Отвечая на вопрос о том, часто ли ему доводилось перевозить чиновников, Смирнов рассказал, что, как правило, на самолете передвигается сам хозяин Бахаридин Аблазимов. Также с ним летают сотрудники его компаний, деловые партнеры и родственники.



– Мы зачастую берем с собой попутных пассажиров. Как я понимаю, это друзья или хорошие знакомые владельца самолета. Это же Казахстан! Да и если летит пустой самолет, почему бы не взять попутчиков? Кто из них чиновник, кто нет, я сказать не могу, не знаю. Бывают полеты, когда мы везем какого-то совершенно простого человека на лечение. Насколько я знаю, это благотворительность, но Бахаридин об этом не любит распространяться.



Рассказывая о самочувствии экипажа, находящемся на карантине, Владимир Смирнов сообщил, что у бортпроводницы есть подозрения на коронавирус. Однако они со вторым пилотом в порядке.



– У нас с Виктором все хорошо, коронавирус у нас не подтвердился, но мы обязаны 14 дней пробыть в карантине. Порядок есть порядок. Есть время выспаться и почитать книги. Давно уже столько не читал.



Через неделю пилоты уже выйдут и будут жить обычной жизнью.