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Казахстанцев с просроченными документами не будут штрафовать в период ЧП

Просмотров:561 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Казахстанцев с просроченными документами не будут штрафовать в период ЧП
Фото из Сети интернет
Данная мера введена временно.

В период чрезвычайного положения за недействительные документы личности в Казахстане наказывать не будут, передает Today.kz со ссылкой на комментарий представителя Комитета миграционной службы Елену Ким.

"Информируем, что в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, исключения обращения граждан в Центры обслуживания населения, на период действия Чрезвычайного положения в стране, за проживание без удостоверения личности гражданина Казахстана, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства либо по недействительным вышеуказанным документам, граждане к административной ответственности привлекаться не будут (по статье 492 Кодекса об административных правонарушениях). ​По решению Государственной комиссии по обеспечению режима Чрезвычайного положения юридическая сила документов, удостоверяющих личность, имеющихся на руках у граждан, сохраняется", - говорится в комментарии к посту юриста Жанны Мухамади.

Казахстанцев с просроченными документами не будут штрафовать в период ЧП


В Комитете пояснили, что "для идентификации личности будут применяться удостоверения личности, паспорта граждан Республики Казахстан, удостоверения лиц без гражданства, виды на жительство иностранцев с истекшим на период чрезвычайного положения сроком действия либо измененным статусом владельца". Уточняется, что данные меры носят временный характер и связаны с введением чрезвычайного положения в республике.


Источник: today.kz
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