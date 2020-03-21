Всего в столице зарегистрировано 28 случаев заражения Covid-19.



В Нур-Султане среди заражённых коронавирусом есть четырёхмесячный ребёнок, сообщили в управлении здравоохранения столицы.



"Новые три случая зарегистрированы 20 марта. Это семья: двое взрослых и ребёнок 2019 года рождения. Данные лица находились с 19 марта 2020 года в стационаре №3. Они были сняты с рейса Минск – Нур-Султан, как лица, находившиеся в стране, неблагополучной по эпидемиологической ситуации. С 9 по 19 марта они отдыхали во Франции", – говорится в информации.



Всего в столице зарегистрировано 28 случаев заражения Covid-19. Врачи оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное.



На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, из них:



28 – в Нур-Султане;

22 – в Алматы;

2 – в Караганде;

1 – в Алматинской области.