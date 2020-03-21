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Сняты ограничения на время работы магазинов в период ЧП

Просмотров:1286 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Сняты ограничения на время работы магазинов в период ЧП
Фото из Сети интернет
Но это не относится к территориям, где был объявлен карантин.

Минторговли совместно с Минздравом сняли ограничения на время работы магазинов на период чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

В совместный приказ министров МИТ РК и МЗ РК от 18 марта 2020 года "Об утверждении рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента о введении чрезвычайного положения в РК" внесены изменения.

В частности, исключен подпункт 1) пункта 2.

"Речь идет об исключении рекомендации "торговым объектам (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли), площадью менее 2000 квадратных метров, ограничить время работы с 10:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что рекомендации по функционированию объектов торговли на период действия чрезвычайного положения не относятся к территориям, где был объявлен карантин. На этих территориях действуют правила, введенные местными акиматами.


Источник: baigenews.kz
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