Вернувшихся из-за рубежа туристов будут направлять в Атырау, Костанай и Актобе

Чартерные рейсы, возвращающие казахстанцев из-за границы, будут приземляться не только в Нур-Султане и Алматы, но также в Атырау, Костанае и Актобе, сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По состоянию на 18 марта у нас за пределами Казахстана выехавших туристов через туроператоров составляло 5914 человек, из них уже 14 чартерными рейсами вывезено 2818 человек. В ближайшее время – сегодня и завтра планируется организовать еще пять чартерных рейсов, четыре уже сегодня вечером и ночью прилетят с общим количеством туристов 733 человека.



Эти чартерные рейсы организовываются, как и в Нур-Султан и Алматы, так и в другие города. К примеру, уже организованы чартерные рейсы из Египта и ОАЭ в города Атырау, Костанай и в Актобе", - сообщил Рыспеков на брифинге СЦК.



Кроме того, по его словам, регулярными рейсами из 1879 вернулось в Казахстан 1695 человек.



"Остается возврат 379 человек. В течение ближайших 3-4 дней планируется возврат 319 человек транзитом через Россию. Да, имела место проблема с их возвратом в Казахстан в связи с тем, что Россией были приняты ограничительные меры, касательно транзита иностранных граждан. Но на сегодня руководством страны данный вопрос решен, и уже большая часть этих граждан вернулась в Казахстан", - отметил он.



Рыспеков пояснил, что списки казахстанцев за рубежом актуализируются в ежечасном формате.