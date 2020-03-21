Грузия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение о введении на территории государства режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, передает NUR.KZ.



Глава кабинета министров во время брифинга призвал президента государства ввести на территории страны режим ЧП.



Решение об этом приняли в результате заседания межведомственной группы по вопросу коронавируса, пишет РИА Новости.



Известно, что в Грузии уже 47 человек заболели опасной инфекцией. К слову, одному из них удалось выздороветь.



Теперь глава государства должна утвердить решение правительства.



Напомним, о том, что коронавирус добрался до Грузии, стало известно в конце предыдущего месяца.



Тогда глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что на территории страны официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом.