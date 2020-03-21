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В Казахстане создали приложение по быстрому выявлению коронавируса

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 19:10
В Казахстане создали приложение по быстрому выявлению коронавируса
Фото: Pixabay
Онлайн-карта распространения инфекции, новости и эффективные меры для предотвращения распространения коронавируса.

В Казахстане запустили бесплатный сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в стране Covid19live.kz, передает zakon.kz.

Сервис позволяет отследить в режиме реального времени распространение коронавируса в Казахстане, а главное – сообщить о заражении или контактах с зараженными.

Поддерживает государственный и русский языки и реализован в виде приложений на Android и iOS, которые будут доступны в течение двух дней. Уже сейчас по адресу covid19live.kz действует его веб-версия.

Разделы Covid19live.kz:

- онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану;

- актуальные новости и важная информация о вирусе, его передаче и способах защиты;

- единое окно с контактами оперативных центров и адресами больниц.

Он также содержит две важнейшие функции для обратной связи с казахстанцами:

1. "Я заражен": пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи зараженным;

2. "Я контактировал с зараженным": пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения заразился.

Отметим, сведения, полученные с помощью данных функций, абсолютно анонимны и доступны только сотрудникам органов здравоохранения.

Используя полученную информацию, специалисты смогут быстрей идентифицировать людей с подозрением на коронавирус, отметить на карте очаги заражения, у жителей появится возможность избегать эти места.

По словам разработчиков, главная цель сервиса заключается в оперативной информированности о коронавирусе и возможности соотечественников проявить сознательность в предупреждении его распространения.

Создатели приложения призывают всех к социальной ответственности и просят активно использовать сервис не только для мониторинга распространения COVID-19, но и своевременного оповещения компетентных органов.

Сервис по мониторингу и оповещению распространения коронавируса Covid19live.kz создан программистами проекта VLife компании VILED при поддержке акимата Алматы, медицинской компании "Медикер Алатау" и безвозмездно передан в пользование казахстанцам.


Источник: zakon.kz
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