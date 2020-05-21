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Что происходит с лёгкими заболевшего коронавирусом - врач

Просмотров:710 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Что происходит с лёгкими заболевшего коронавирусом - врач
Фото из Сети интернет
Медик рассказал, как выглядят легкие заразившегося и как его коллеги работают в условиях пандемии.

В мае в Казахстане начали смягчать карантин. Многие граждане перестали соблюдать режим самоизоляции и следовать рекомендациям санитарных врачей: они не носят маски, не обрабатывают руки, не соблюдают социальную дистанцию. Некоторые из них ставят под сомнение даже существование вируса. Все это происходит несмотря на то, что каждый день в стране выявляют новые случаи заражения.

Главный рентгенолог Карагандинской области Мухтар Абильдин, через которого проходят практически все заболевшие коронавирусом в регионе, точно знает, что вирус – не выдумка. Медик рассказал корреспонденту zakon.kz, как выглядят легкие заразившегося и как его коллеги работают в условиях пандемии.

Мухтар Абильдин – врач высшей категории. Он работает заведующим отделением лучевой диагностики в клинике им. Макажанова. Сейчас медик находится на карантине у себя дома и продолжает работать онлайн. Говорит, компьютерная томография – это 98% точности диагноза и у него есть возможность работать дистанционно, поскольку в регионе создана единая видеобаза изображений компьютерной томографии.

Он помнит легкие нулевого пациента: они были изменены по типу "матового стекла" и уплотнены. Судя по снимкам, человек заболел коронавирусом давно, но не обратился к врачам вовремя.

Заболевшего пожилого пациента выявили в приемном покое. Его сразу же поместили в отдельный блок и начали лечение. Из-за того, что болезнь прогрессировала, человека перевели на ИВЛ. Через сутки он скончался, несмотря на усилия врачей.

Контактных с умершим нашли сразу же. У них взяли анализы и выявили легкую и среднюю степени заболевания. На сегодня эти люди уже выздоровели.

Вот как специалист описывает легкие заболевшего:

Легкие – орган, который обеспечивает кислородом все ткани организма. Ткань легкого состоит из альвеол. В них расположена сеть капилляров, через эти капилляры происходит усваиваемость кислорода и передача по более крупным сосудам. Когда стенки альвеол поражены, они утолщены, кислород не усваивается. Это происходит за счет того, что вирус поражает стенки кровеносных сосудов и происходит реакция по типу "матового стекла". В легких появляются очаги: бывают множественные и одиночные. Как правило, они расположены в обоих легких и предпочтительно в нижних долях легких".

Если, говорит он, не начать лечение, то очаги в легких начинают увеличиваться в размере и нарушается насыщение кислородом. Итого при тяжелых формах заболевания у человека может быть высокая температура, слабость и одышка, чувство нехватки воздуха. При этом картина болезни может ухудшиться в считанные дни, а иногда и часы. Поэтому врачам всегда нужно быть начеку.

Зараженных среди медработников Карагандинской области пока нет. Были подозрения на наличие заболевания, но они не подтвердились.

Рентгенолог рассказал, что в больнице, где он работает, установили фильтры, разделили ее на чистую и грязную зоны, ограничили перемещение медперсонала, чтобы в случае выявления зараженного коронавирусом, круг контактных был ограничен отделением.

Врачи работают по вахтовому методу. Смена длится 6 часов и все это время им приходится не снимая носить средства индивидуальной защиты. Работать в СИЗ не так легко, но врачи уже привыкли.

Слава Богу, мы не в жарком климате живем. Нам немножко полегче, чем в южных странах, - говорит врач.

- Что вы можете сказать тем, кто сомневается в существовании заболевания?

- Как врач с 25-летним стажем, я могу сказать, что не верить в это совершенно невозможно. Мы с первых дней работаем. Когда мы впервые начали выявлять пациентов с COVID-19 и видеть их легкие, стало понятно, что это именно та болезнь (из-за которой – ред.) и объявлена пандемия, и столько людей болеет в мире. На сегодняшний день закрыть глаза на это абсолютно невозможно. Это я со всей ответственностью говорю, как специалист.

Врач высшей категории рекомендует казахстанцам не пренебрегать мерами защиты, повышать иммунитет, соблюдать гигиену, чтобы защититься от вируса, от которого пока нет вакцины.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ZR_Aktau
  • Леська
  • Барабашка
 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:58
Уже доказано что ИВЛ не помогает и чаще всего вредит. Харе пудрить мозги...

АХТУНГ!
 
 

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