Что происходит с лёгкими заболевшего коронавирусом - врач

Медик рассказал, как выглядят легкие заразившегося и как его коллеги работают в условиях пандемии.



В мае в Казахстане начали смягчать карантин. Многие граждане перестали соблюдать режим самоизоляции и следовать рекомендациям санитарных врачей: они не носят маски, не обрабатывают руки, не соблюдают социальную дистанцию. Некоторые из них ставят под сомнение даже существование вируса. Все это происходит несмотря на то, что каждый день в стране выявляют новые случаи заражения.



Главный рентгенолог Карагандинской области Мухтар Абильдин, через которого проходят практически все заболевшие коронавирусом в регионе, точно знает, что вирус – не выдумка. Медик рассказал корреспонденту zakon.kz, как выглядят легкие заразившегося и как его коллеги работают в условиях пандемии.



Мухтар Абильдин – врач высшей категории. Он работает заведующим отделением лучевой диагностики в клинике им. Макажанова. Сейчас медик находится на карантине у себя дома и продолжает работать онлайн. Говорит, компьютерная томография – это 98% точности диагноза и у него есть возможность работать дистанционно, поскольку в регионе создана единая видеобаза изображений компьютерной томографии.



Он помнит легкие нулевого пациента: они были изменены по типу "матового стекла" и уплотнены. Судя по снимкам, человек заболел коронавирусом давно, но не обратился к врачам вовремя.



Заболевшего пожилого пациента выявили в приемном покое. Его сразу же поместили в отдельный блок и начали лечение. Из-за того, что болезнь прогрессировала, человека перевели на ИВЛ. Через сутки он скончался, несмотря на усилия врачей.



Контактных с умершим нашли сразу же. У них взяли анализы и выявили легкую и среднюю степени заболевания. На сегодня эти люди уже выздоровели.



Вот как специалист описывает легкие заболевшего:



Легкие – орган, который обеспечивает кислородом все ткани организма. Ткань легкого состоит из альвеол. В них расположена сеть капилляров, через эти капилляры происходит усваиваемость кислорода и передача по более крупным сосудам. Когда стенки альвеол поражены, они утолщены, кислород не усваивается. Это происходит за счет того, что вирус поражает стенки кровеносных сосудов и происходит реакция по типу "матового стекла". В легких появляются очаги: бывают множественные и одиночные. Как правило, они расположены в обоих легких и предпочтительно в нижних долях легких".



Если, говорит он, не начать лечение, то очаги в легких начинают увеличиваться в размере и нарушается насыщение кислородом. Итого при тяжелых формах заболевания у человека может быть высокая температура, слабость и одышка, чувство нехватки воздуха. При этом картина болезни может ухудшиться в считанные дни, а иногда и часы. Поэтому врачам всегда нужно быть начеку.



Зараженных среди медработников Карагандинской области пока нет. Были подозрения на наличие заболевания, но они не подтвердились.



Рентгенолог рассказал, что в больнице, где он работает, установили фильтры, разделили ее на чистую и грязную зоны, ограничили перемещение медперсонала, чтобы в случае выявления зараженного коронавирусом, круг контактных был ограничен отделением.



Врачи работают по вахтовому методу. Смена длится 6 часов и все это время им приходится не снимая носить средства индивидуальной защиты. Работать в СИЗ не так легко, но врачи уже привыкли.



Слава Богу, мы не в жарком климате живем. Нам немножко полегче, чем в южных странах, - говорит врач.



- Что вы можете сказать тем, кто сомневается в существовании заболевания?



- Как врач с 25-летним стажем, я могу сказать, что не верить в это совершенно невозможно. Мы с первых дней работаем. Когда мы впервые начали выявлять пациентов с COVID-19 и видеть их легкие, стало понятно, что это именно та болезнь (из-за которой – ред.) и объявлена пандемия, и столько людей болеет в мире. На сегодняшний день закрыть глаза на это абсолютно невозможно. Это я со всей ответственностью говорю, как специалист.



Врач высшей категории рекомендует казахстанцам не пренебрегать мерами защиты, повышать иммунитет, соблюдать гигиену, чтобы защититься от вируса, от которого пока нет вакцины.