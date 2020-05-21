В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор через Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес приговор о смертной казни в режиме видеоконференции через сервис Zoom, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Сообщается, что 37-летнего малазийца Пунитана Дженсана приговорили к смерти за то, что он организовал сделку по продаже героина в 2011 году: в стране действует крайне жесткая политика в отношении наркотиков. Это было первое уголовное дело в Сингапуре, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании. Сделано это было для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.



В азиатском отделении правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что применение смертной казни в Сингапуре - бесчеловечно, а использование дистанционных технологий для вынесения смертельного приговора делает его еще более жестоким.



Портал отмечает, что первый дистанционный смертный приговор был вынесет в Нигерии в начале апреля. Местный житель Олалекан Хамид был приговорен к смертной казни за убийство матери его работодателя. На слушании, которое продлилось почти три часа, удаленно присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.



Ранее сообщалось, что в Китае для тех, кто знает, что болеет коронавирусом, и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь. А в прошлом году в Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении 40-летнего гражданина Китая Вэй Вэя, который ограбил и убил японскую семью.



А в Саудовской Аравии, напротив, отменили смертную казнь для несовершеннолетних. Согласно ежегодному отчету всемирной правозащитной организации Amnesty International, Саудовская Аравия находится на третьем месте после Ирана и Китая по количеству смертных приговоров, приведенных в исполнение: только в 2019 году королевство казнило 184 человека.