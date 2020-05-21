Текст специального постановления правительства РК официально опубликовали сегодня, 20 мая.



Документ под номером 306 назвали «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения».

Временная регистрация для армянских автомобилей позволит ездить до полного износа



Постановление разрешает временную регистрацию армянских машин с левым рулём, ввезённых в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с даты его официальной публикации, то есть с сегодняшнего дня. Вот только правила регистрации подобных авто МВД РК пока ещё готовит. О сроках временной регистрации в постановлении не говорится, так что ездить на жёлтых номерах с 18-м регионом, судя по всему, можно будет до полного износа машины (до принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан). При этом её нельзя продавать в Казахстане. Временная регистрация обойдётся в 0.25 МРП — 695 тенге. Кроме того, как и при обычной регистрации, автовладельцам нужно будет оплатить выдачу ГРНЗ и техпаспорта (за госномера — 2.8 МРП, или 7 778 тенге, а за СРТС — 1.25 МРП, или 3 473 тенге).



Налоги за временно зарегистрированные армянские машины платить нужно будет как в Армении, так и в Казахстане. Техосмотр также проходить в РК. А при возникновении желания поставить авто на постоянный казахстанский учёт придётся раскошелиться на уплату утильсбора и разницы в растаможке.



Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года № 306



Опубликовано: 20 мая 2020 года



О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения



«Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:



1) регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса Республики Казахстан и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;



2) утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления;



3) обеспечению совершения регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.



2. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при осуществлении регистрации транспортного средства обеспечить хранение до востребования собственниками оригиналов регистрационных документов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, выданных уполномоченными органами Республики Армения и их выдачу, в случае вывоза транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, за пределы Республики Казахстан.



3. Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного технического осмотра собственникам зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления.



4. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию ограничений в эксплуатации зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, до принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.



5. Министерствам финансов, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию необходимости уплаты таможенных пошлин, сборов за первичную регистрацию и платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов в рамках расширенных обязательств производителей (импортеров) до принятия собственником зарегистрированного транспортного средства, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, решения о его первичной регистрации.



6. Министерствам финансов и внутренних дел Республики Казахстан принять установленные законодательством меры в отношении лиц, осуществивших ввоз в Республику Казахстан транспортных средств из Республики Армении после 1 февраля 2020 года с нарушением права Евразийского экономического союза и законодательства Республики Казахстан.



7. Генеральной прокуратуре (по согласованию) и Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) до 1 декабря 2021 года обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем «Единый реестр административных производств» и «Беркут» для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Республики Казахстан транспортными средствами, зарегистрированными в уполномоченных органах других стран, данным по их владельцам и лицам, ими управляющими.



8. Министерствам внутренних дел, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.



9. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования



Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин».