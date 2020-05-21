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Временная регистрация для армянских автомобилей позволит ездить до полного износа

Просмотров:956 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Временная регистрация для армянских автомобилей позволит ездить до полного износа
Фото из открытых источников
Текст специального постановления правительства РК официально опубликовали сегодня, 20 мая.

Документ под номером 306 назвали «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения».
Временная регистрация для армянских автомобилей позволит ездить до полного износа

Постановление разрешает временную регистрацию армянских машин с левым рулём, ввезённых в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с даты его официальной публикации, то есть с сегодняшнего дня. Вот только правила регистрации подобных авто МВД РК пока ещё готовит. О сроках временной регистрации в постановлении не говорится, так что ездить на жёлтых номерах с 18-м регионом, судя по всему, можно будет до полного износа машины (до принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан). При этом её нельзя продавать в Казахстане. Временная регистрация обойдётся в 0.25 МРП — 695 тенге. Кроме того, как и при обычной регистрации, автовладельцам нужно будет оплатить выдачу ГРНЗ и техпаспорта (за госномера — 2.8 МРП, или 7 778 тенге, а за СРТС — 1.25 МРП, или 3 473 тенге).

Налоги за временно зарегистрированные армянские машины платить нужно будет как в Армении, так и в Казахстане. Техосмотр также проходить в РК. А при возникновении желания поставить авто на постоянный казахстанский учёт придётся раскошелиться на уплату утильсбора и разницы в растаможке.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года № 306

Опубликовано: 20 мая 2020 года

О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения

«Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 сентября 2020 года в установленном законодательством порядке принять меры по:

1) регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 4 статьи 553 Налогового кодекса Республики Казахстан и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

2) утверждению типа государственных регистрационных номерных знаков, присваиваемых при регистрации транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления;

3) обеспечению совершения регистрационных действий в отношении зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, в случаях принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

2. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при осуществлении регистрации транспортного средства обеспечить хранение до востребования собственниками оригиналов регистрационных документов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств, выданных уполномоченными органами Республики Армения и их выдачу, в случае вывоза транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, за пределы Республики Казахстан.

3. Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить возможность уплаты налоговых обязательств и прохождения обязательного технического осмотра собственникам зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления.

4. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию ограничений в эксплуатации зарегистрированных транспортных средств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, до принятия собственником решения о его первичной регистрации либо вывозе за пределы Республики Казахстан.

5. Министерствам финансов, экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение разъяснительной работы по отсутствию необходимости уплаты таможенных пошлин, сборов за первичную регистрацию и платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов в рамках расширенных обязательств производителей (импортеров) до принятия собственником зарегистрированного транспортного средства, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, решения о его первичной регистрации.

6. Министерствам финансов и внутренних дел Республики Казахстан принять установленные законодательством меры в отношении лиц, осуществивших ввоз в Республику Казахстан транспортных средств из Республики Армении после 1 февраля 2020 года с нарушением права Евразийского экономического союза и законодательства Республики Казахстан.

7. Генеральной прокуратуре (по согласованию) и Комитету национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию) до 1 декабря 2021 года обеспечить интеграцию ведомственных информационных систем «Единый реестр административных производств» и «Беркут» для организации доступа органам внутренних дел к сведениям о пересечении государственных границ Республики Казахстан транспортными средствами, зарегистрированными в уполномоченных органах других стран, данным по их владельцам и лицам, ими управляющими.

8. Министерствам внутренних дел, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

9. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования

Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин».


Источник: kolesa.kz
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Комментарии ( 5 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:08
в этом прецеденте вижу прямой посыл к нарушению законов.
соблюдаешь закон? - плати,
не соблюдаешь? - ну ладно, за тебя заплатит тот, кто соблюдает.
 
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  • Око
  • Pinochet
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:59
Думаю надо выйти и тоже и требовать, не ныть, а именно требовать... Почему я должен платить сборы если законопослушный гражданин и покупаю машину в Р.К.?!
Раз мы живём в этом "таможенном союзе", так пусть и штрафы пишут на "армян" как это должно быть! По закону! Не ужели это так сложно?!
Зря вы свой хлеб с черной икрой жуёте... енаторы, БЛЭТ...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Pinochet
  • Red1
 Око (Посетители) Сегодня, 13:59
Прикольно :)

То есть сейчас по доверенностям пойдёт дальше продажа автошек.

А праворульки куда девать? Руль перекидывать все массово начнут?

Супер. А мы ,лошпеки, за растаможку платили..))

А ЧЁ ТАК МОЖНО БЫЛО??!!


всё вижу
 
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  • zhanino
  • Normal
  • Барабашка
  • Имярек
  • Око
  • Red1
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:07
ну спасибо!
теперь верните мне все сборы за все мои машины, которые я официально купил в автосалоне уплатив все мыслимые и немыслимые оплаты за растаможку, утилизацию, кнопки СОС и т.д.
 
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  • Pinochet
  • zhanino
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 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 12:50
Вот так в КЗ,пройдохам и горлопанам все, а добросовестным налогоплательщикам ничего и гноВаз
 
 

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