Опыт Арыси: в Казахстане будут наказывать за строительство рядом с военными объектами

В Казахстане намерены четко определить территории запретных зон при воинских арсеналах, базах и складах
НУР-СУЛТАН, 21 мая — Sputnik. В Казахстане введут административную ответственность за строительство в зонах воинских арсеналов, баз и складов, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Соответствующие поправки по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований приняли депутаты сената.
Законопроект инициирован группой депутатов парламента и внесен на рассмотрение палаты 25 февраля 2020 года.
Сенатор Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что не только в Казахстане, но и во всем мире особое внимание уделяется защите граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
"Мы воочию убедились, что существует ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах. В частности, вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающим к арсеналам, базам и складам, также не решены в полном объеме", - сказал депутат во время пленарного заседания сената.
Также парламентарий отметил низкий уровень координации действий государственных и местных исполнительных органов по обеспечению безопасности и хранению боеприпасов.
Отдельно сенаторы обсудили вопрос незаконного строительства зданий и сооружений вблизи хранилищ боеприпасов.
"Для решения данных вопросов предлагается внести поправки в Земельный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, в закон об обороне и Вооруженных силах, а также в закон об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности", - уточнил депутат.
Теперь для установления границ нужно будет согласование с акиматами, госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов.
В случае нарушения правил будет наложена административная ответственность за строительство зданий и сооружений, ведение хозяйственной и иной деятельности, не связанной с эксплуатацией арсеналов, баз и складов боеприпасов.
Согласно поправкам, основные нормы законопроекта направлены на определение территорий арсеналов, баз и складов, а также прилегающих территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов как зон с особыми условиями пользования землей.
Кроме того, в число градостроительных требований будет включено соблюдение запретов на строительство на подобных территориях.
Также поправки в законопроект предусматривают наделение правительства Казахстана полномочиями по утверждению правил установления и перечня запретных зон и запретных районов.
Принятый сенаторами в двух чтениях законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.
Взрывы в Арыси
Напомним, 24 июня 2019 года на одном из арсеналов Вооруженных сил, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь в Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов.
Жителей города эвакуировали в Шымкент на несколько дней. В результате ЧП погибли трое человек - два военнослужащих и один местный житель. Спустя четыре месяца сапер погиб во время работ по уничтожению боеприпасов.
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