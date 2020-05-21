«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.25 KZT
  • €1 = 454.66 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опыт Арыси: в Казахстане будут наказывать за строительство рядом с военными объектами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Опыт Арыси: в Казахстане будут наказывать за строительство рядом с военными объектами
© Photo: Официальный сайт Минобороны Казахстана
В Казахстане намерены четко определить территории запретных зон при воинских арсеналах, базах и складах

НУР-СУЛТАН, 21 мая — Sputnik. В Казахстане введут административную ответственность за строительство в зонах воинских арсеналов, баз и складов, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Соответствующие поправки по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований приняли депутаты сената.

Законопроект инициирован группой депутатов парламента и внесен на рассмотрение палаты 25 февраля 2020 года.

Сенатор Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что не только в Казахстане, но и во всем мире особое внимание уделяется защите граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

"Мы воочию убедились, что существует ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах. В частности, вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающим к арсеналам, базам и складам, также не решены в полном объеме", - сказал депутат во время пленарного заседания сената.

Также парламентарий отметил низкий уровень координации действий государственных и местных исполнительных органов по обеспечению безопасности и хранению боеприпасов.

Отдельно сенаторы обсудили вопрос незаконного строительства зданий и сооружений вблизи хранилищ боеприпасов.

"Для решения данных вопросов предлагается внести поправки в Земельный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях, в закон об обороне и Вооруженных силах, а также в закон об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности", - уточнил депутат.

Теперь для установления границ нужно будет согласование с акиматами, госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов.

В случае нарушения правил будет наложена административная ответственность за строительство зданий и сооружений, ведение хозяйственной и иной деятельности, не связанной с эксплуатацией арсеналов, баз и складов боеприпасов.

Согласно поправкам, основные нормы законопроекта направлены на определение территорий арсеналов, баз и складов, а также прилегающих территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов как зон с особыми условиями пользования землей.

Кроме того, в число градостроительных требований будет включено соблюдение запретов на строительство на подобных территориях.

Также поправки в законопроект предусматривают наделение правительства Казахстана полномочиями по утверждению правил установления и перечня запретных зон и запретных районов.

Принятый сенаторами в двух чтениях законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.

Взрывы в Арыси

Напомним, 24 июня 2019 года на одном из арсеналов Вооруженных сил, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь в Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов.

Жителей города эвакуировали в Шымкент на несколько дней. В результате ЧП погибли трое человек - два военнослужащих и один местный житель. Спустя четыре месяца сапер погиб во время работ по уничтожению боеприпасов.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика