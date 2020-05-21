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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

385 тенге за один доллар США прогнозирует эксперт

Просмотров:4085 Опубликовано: Вчера, 16:57
385 тенге за один доллар США прогнозирует эксперт
Фото: NewTimes.kz
Благодаря мерам государственной поддержки экономики и росту цен на нефть марки Brent курс тенге может вырасти. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур прогнозирует 385 тенге за доллар, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что складывается позитивная картина для казахстанского тенге. На это положительно влияют котировки нефти и меры государственной поддержки.

«Котировки нефти растут, карантинные меры снимаются, а Казахстан вкладывает миллиарды долларов в поддержание национальной экономики. Скорее всего, при движении нефти в сторону 40 долларов, тенге опустится до значения 400, а затем направится к отметке 385 за американский доллар», — считает эксперт.

Начальник отдела анализа KASE Тамара Шадиева отметила, что стоимость нефти несколько выросла на фоне восстановления экономик других стран и снятия там карантинных мер. Соответственно, укрепляется и тенге.

«Кроме того, был и значительный локальный фактор поддержки в виде налоговых выплат, так как наши нацкомпании-экспортеры конвертировали валютную выручку для уплаты налогов по итогам I квартала 2020 года. Уплата налогов должна по графику завершиться 25 мая, поэтому, вероятно, можно ждать при сохранении позитивного внешнего фона укрепления тенге до этой даты», — заявила Тамара Шадиева.

По данным Национального банка РК, официальный курс тенге на 21 мая по отношению к доллару США составляет 415,25 тенге за доллар. По результатам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара составил 413,34 тенге.

В обменниках Нур-Султана и Алматы доллар продавался по 415 и 417 тенге соответственно.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 10 )

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Блэкджэк (Посетители) Сегодня, 01:01
Ждём-ссс с нетерпением и волнением когда наконец-то наша нацвалюта сравняется с каким-то там пендосовским долларом!! Как говорится: догоним, обгоним и....перегоним!!

Анчоперсхунт!
 
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Multiverse (Посетители) Вчера, 21:44
Короче жди падения после таких новостей )))!!! Делаем ставки господа!
 
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  • shurik_kz11
  • arelav_74
 tolk (Посетители) Вчера, 20:58
Эксперт лукавит. Тенге твёрдо привязали к рублю и не парятся.
 
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  • Василий Кравчук
  • kz1990
 leo529 (Посетители) Вчера, 20:15
Цитата: Ingul
Сейчас все (у кого есть доллары) начнут скупать тенге.

Не все, только дураки :)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • leo529
  • Василий Кравчук
  • tolk
  • GIBSON.SG
 kz1990 (Посетители) Вчера, 19:19
Ну ну сейчас народ поверит и побежит менять на тенге валюту,а потом в одно прекрасное утро после снятия карантина как девальвируемся в 1,5-2 раза и народ опять поимеют.Спасибо не надо уже это проходили! boyan
Доллар железная валюта для меня,в тенге я уже давно потерял доверие. blind

«Котировки нефти растут, карантинные меры снимаются, а Казахстан вкладывает миллиарды долларов в поддержание национальной экономики.

Кажется еще в 2019 году Национальный банк пел серенаду тенге отпустили в далёкое плавание.
 
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  • Василий Кравчук
  • tolk
  • arelav_74
 alanalda1 (Посетители) Вчера, 19:01
Цитата: Pinochet
до 180 хотя бы он там не планирует?

Я и на 120 согласна! lol

А вообще надо смотреть что и как с российским рублём, от его курса зависит курс тенге.
 
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  • Василий Кравчук
  • tolk
  • бобер
  • arelav_74
  • Zhenis72
 Ян (Посетители) Вчера, 18:45
Цитата: Pinochet
до 180 хотя бы он там не планирует?

Там теперь артистов этого жанра хоть отбавляй,))) На службе они за допплату и не такую чушь зачешут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Ян
  • kz1990
  • Василий Кравчук
  • tolk
  • arelav_74
  • Neo_454
  • Zhenis72
 бобер (Посетители) Вчера, 18:02
Что курил этот эксперт?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Ян
  • leo529
  • Василий Кравчук
  • tolk
  • Zhenis72
 Ingul (Посетители) Вчера, 18:01
1-е апреля уже прошло, зачем так шутить.
Сейчас все (у кого есть доллары) начнут скупать тенге. uhmylka
 
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 Pinochet (Посетители) Вчера, 17:14
до 180 хотя бы он там не планирует? lol
 
 

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