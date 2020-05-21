385 тенге за один доллар США прогнозирует эксперт

Благодаря мерам государственной поддержки экономики и росту цен на нефть марки Brent курс тенге может вырасти. Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур прогнозирует 385 тенге за доллар, сообщает ИА «NewTimes.kz».



Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что складывается позитивная картина для казахстанского тенге. На это положительно влияют котировки нефти и меры государственной поддержки.



«Котировки нефти растут, карантинные меры снимаются, а Казахстан вкладывает миллиарды долларов в поддержание национальной экономики. Скорее всего, при движении нефти в сторону 40 долларов, тенге опустится до значения 400, а затем направится к отметке 385 за американский доллар», — считает эксперт.



Начальник отдела анализа KASE Тамара Шадиева отметила, что стоимость нефти несколько выросла на фоне восстановления экономик других стран и снятия там карантинных мер. Соответственно, укрепляется и тенге.



«Кроме того, был и значительный локальный фактор поддержки в виде налоговых выплат, так как наши нацкомпании-экспортеры конвертировали валютную выручку для уплаты налогов по итогам I квартала 2020 года. Уплата налогов должна по графику завершиться 25 мая, поэтому, вероятно, можно ждать при сохранении позитивного внешнего фона укрепления тенге до этой даты», — заявила Тамара Шадиева.



По данным Национального банка РК, официальный курс тенге на 21 мая по отношению к доллару США составляет 415,25 тенге за доллар. По результатам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара составил 413,34 тенге.



В обменниках Нур-Султана и Алматы доллар продавался по 415 и 417 тенге соответственно.