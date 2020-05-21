Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске

Рустем Оразгалиев. 21 год

Рустем Оразгалиев в 4 года. Вскоре его разлучат с братом

Усыновленный жителями США казах Теодор Уолтон (Theodore Walton) нашел родного брата в ВКО. Им оказался работник мечети Рустем Оразгалиев. Невероятная история воссоединения семьи спустя долгих 18 лет - в материале Tengrinews.kz.Теодора Уолтона звали когда-то Маратом Оразгалиевым. Он родился в Усть-Каменогорске, но рано остался без родителей. В годовалом возрасте его усыновила пара из США, это произошло еще в 2002 году. Приемные родители дали мальчику новое имя.Сейчас ему 19 лет, он живет в городе Пенсакола штата Флорида. Изучает биологию в университете William & Mary.Недавно Теодор стал изучать старые фотографии из Казахстана, которые обнаружили его приемные родители. Оказалось, что на снимках изображен его брат. Парень не знал его имени.На одном из фото были и другие люди. Теодор думал, что девушка - это его родная сестра. Кем являются остальные герои снимка, он не знал.Молодой человек решил отыскать родных и написал об этом в социальных сетях.Вскоре брат нашелся. Его зовут Рустем Оразгалиев. Оказалось, что и его усыновили, правда, в 2011 году. Сейчас парню 21 год, он живет в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области и работает в местной мечети.Пост Теодора Рустем увидел совершенно случайно. Он признается, что не ожидал получить сообщение от брата спустя 18 лет разлуки."Сначала я обрадовался, потом я просто долго плакал..." - поделился он.Недолго думая, Рустем ответил Теодору."Теодор не понимает русского языка, поэтому мы общались с помощью переводчика. Я спросил у него: "Это ты мой брат?" Сначала он не поверил. Но потом я скинул ему свои фотографии, он поверил. Да я и сам сначала не узнал его, ведь я и не помню его вовсе. Когда его усыновили, мне было всего четыре года. Мы стали общаться. Много вопросов задавали друг другу. Фотографии отправляли", - рассказал он.Теодор Уолтон тоже поделился своими чувствами."Я был счастлив и расстроен, что мы так далеко друг от друга. Я удивился тому, как быстро смог найти его. Мы говорили про нашу жизнь. Я не знал, что он старше меня. Это было удивительно", - рассказал он.От вновь обретенного брата Теодор узнал, что на том самом снимке была не его сестра, а тетя со стороны мамы. Рядом с ней стоял дядя парней. Еще один человек оказался другом их семьи.По словам Теодора, настоящих родителей братьев звали Жанар и Тохтарбек."Наша родная мама спрыгнула с крыши здания из-за стресса. Насчет нашего отца я не уверен, не знаю, жив ли он", - рассказал Теодор Уолтон.Теперь парни хотят скорее увидеться, правда, пока не знают, когда и как это сделают.Редакция Tengrinews.kz обратилась в Министерство иностранных дел Казахстана и в посольство нашей страны в США с просьбой помочь братьям воссоединиться.