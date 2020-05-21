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Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске

Просмотров:618 Опубликовано: Вчера, 17:47
Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске
Фото из открытых источников
Усыновленный жителями США казах Теодор Уолтон (Theodore Walton) нашел родного брата в ВКО. Им оказался работник мечети Рустем Оразгалиев. Невероятная история воссоединения семьи спустя долгих 18 лет - в материале Tengrinews.kz.

Теодора Уолтона звали когда-то Маратом Оразгалиевым. Он родился в Усть-Каменогорске, но рано остался без родителей. В годовалом возрасте его усыновила пара из США, это произошло еще в 2002 году. Приемные родители дали мальчику новое имя.

Сейчас ему 19 лет, он живет в городе Пенсакола штата Флорида. Изучает биологию в университете William & Mary.

Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске


Недавно Теодор стал изучать старые фотографии из Казахстана, которые обнаружили его приемные родители. Оказалось, что на снимках изображен его брат. Парень не знал его имени.

На одном из фото были и другие люди. Теодор думал, что девушка - это его родная сестра. Кем являются остальные герои снимка, он не знал.

Молодой человек решил отыскать родных и написал об этом в социальных сетях.

Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске


Вскоре брат нашелся. Его зовут Рустем Оразгалиев. Оказалось, что и его усыновили, правда, в 2011 году. Сейчас парню 21 год, он живет в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области и работает в местной мечети.

Пост Теодора Рустем увидел совершенно случайно. Он признается, что не ожидал получить сообщение от брата спустя 18 лет разлуки.

"Сначала я обрадовался, потом я просто долго плакал..." - поделился он.

Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске


Рустем Оразгалиев. 21 год


Недолго думая, Рустем ответил Теодору.

"Теодор не понимает русского языка, поэтому мы общались с помощью переводчика. Я спросил у него: "Это ты мой брат?" Сначала он не поверил. Но потом я скинул ему свои фотографии, он поверил. Да я и сам сначала не узнал его, ведь я и не помню его вовсе. Когда его усыновили, мне было всего четыре года. Мы стали общаться. Много вопросов задавали друг другу. Фотографии отправляли", - рассказал он.

Теодор Уолтон тоже поделился своими чувствами.

"Я был счастлив и расстроен, что мы так далеко друг от друга. Я удивился тому, как быстро смог найти его. Мы говорили про нашу жизнь. Я не знал, что он старше меня. Это было удивительно", - рассказал он.

От вновь обретенного брата Теодор узнал, что на том самом снимке была не его сестра, а тетя со стороны мамы. Рядом с ней стоял дядя парней. Еще один человек оказался другом их семьи.

Выросший в США мальчик-казах нашёл родного брата в Усть-Каменогорске


Рустем Оразгалиев в 4 года. Вскоре его разлучат с братом


По словам Теодора, настоящих родителей братьев звали Жанар и Тохтарбек.

"Наша родная мама спрыгнула с крыши здания из-за стресса. Насчет нашего отца я не уверен, не знаю, жив ли он", - рассказал Теодор Уолтон.

Теперь парни хотят скорее увидеться, правда, пока не знают, когда и как это сделают.

Редакция Tengrinews.kz обратилась в Министерство иностранных дел Казахстана и в посольство нашей страны в США с просьбой помочь братьям воссоединиться.


Источник: tengrinews.kz
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