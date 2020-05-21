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Глава города притворился мёртвым перед полицейскими

Просмотров:1399 Опубликовано: Вчера, 19:09
Глава города притворился мёртвым перед полицейскими
Фото из Сети интернет
Он инсценировал смерть для избежания наказания.

В Перу мэр города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым перед полицейскими, когда те пришли его арестовывать за нарушение карантина, передает zakon.kz со ссылкой на El Comercio.

Чиновник залез в гроб и надел на себя фильтрующую маску. Сообщается, что при этом Торрес был пьян.

За несколько дней до этого его заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Люди в компании не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.

Известно также, что жители города недовольны работой мэра. Их недавняя встреча с чиновником закончилась взаимными оскорблениями. Торреса считают виновным в том, что он не установил вовремя карантинные меры, при этом сам уехал из города, проведя в нем только 8 дней за почти два месяца эпидемии.

В начале апреля стало известно о том, что власти Перу используют необычный способ сократить контакты среди населения: они запретили мужчинам и женщинам выходить из дома в один и тот же день, разделив дни недели на "женские" и "мужские".

По официальным данным, в Перу зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч инфицированных скончались.


Источник: zakon.kz
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