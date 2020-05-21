Глава города притворился мёртвым перед полицейскими

Он инсценировал смерть для избежания наказания.



В Перу мэр города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым перед полицейскими, когда те пришли его арестовывать за нарушение карантина, передает zakon.kz со ссылкой на El Comercio.



Чиновник залез в гроб и надел на себя фильтрующую маску. Сообщается, что при этом Торрес был пьян.



За несколько дней до этого его заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Люди в компании не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.



Известно также, что жители города недовольны работой мэра. Их недавняя встреча с чиновником закончилась взаимными оскорблениями. Торреса считают виновным в том, что он не установил вовремя карантинные меры, при этом сам уехал из города, проведя в нем только 8 дней за почти два месяца эпидемии.



В начале апреля стало известно о том, что власти Перу используют необычный способ сократить контакты среди населения: они запретили мужчинам и женщинам выходить из дома в один и тот же день, разделив дни недели на "женские" и "мужские".



По официальным данным, в Перу зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч инфицированных скончались.