Глава города притворился мёртвым перед полицейскими

В Перу мэр города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым перед полицейскими, когда те пришли его арестовывать за нарушение карантина, передает zakon.kz со ссылкой на El Comercio.
Чиновник залез в гроб и надел на себя фильтрующую маску. Сообщается, что при этом Торрес был пьян.
За несколько дней до этого его заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Люди в компании не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.
Известно также, что жители города недовольны работой мэра. Их недавняя встреча с чиновником закончилась взаимными оскорблениями. Торреса считают виновным в том, что он не установил вовремя карантинные меры, при этом сам уехал из города, проведя в нем только 8 дней за почти два месяца эпидемии.
В начале апреля стало известно о том, что власти Перу используют необычный способ сократить контакты среди населения: они запретили мужчинам и женщинам выходить из дома в один и тот же день, разделив дни недели на "женские" и "мужские".
По официальным данным, в Перу зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч инфицированных скончались.
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