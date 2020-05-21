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Жёсткий карантин могут вернуть в Казахстане

Просмотров:1694 Опубликовано: Вчера, 21:20
Жёсткий карантин могут вернуть в Казахстане
Фото: alau.kz
Главный санврач Казахстана не исключает возвращения жесткого карантина и очередной всышки коронавируса в стране. Причина может крыться в том, что сейчас жители страны, пользуясь отменой чрезвычайного положения, пренебрегают карантинными мерами. Сейчас в Казахстане зарегистрировано свыше 7 тыс. заболевших covid-19, сообщает alau.kz

В Казахстане после смягчения карантинных мер возросло число заболевших людей коронавирусом. Прирост заболеваемости по стране в течение недели колебался в пределах от 2 до 5%. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. Причем на 40 процентов увеличилось число самообращаемых граждан с симптомами коронавирусной инфекции в Алматы, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях.

«Рост числа самообращений свидетельствует, что мы решили, что карантин закончился и мы можем вернуться к прежней жизни без каких-либо ограничений, перестали соблюдать основные меры безопасности. В Нур-Султане заболела вся семья из пяти человек, в том числе два человека преклонного возраста — родители больных. Источником инфекции стал сын, который с жалобами на повышение температуры, кашель, обратился за медпомощью». Зарегистрированы случаи заболеваний у людей, которые участвовали в ауызашаре»,- говорит главный государственный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Еще одна причина роста количества новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане — заражение граждан в закрытых коллективах. К примеру, только в Атырауской области на Тенгизском месторождении зарегистрировано 935 случаев COVID-19.

«В Шымкенте также зарегистрирована групповая заболеваемость среди сотрудников ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продакшн» — 101 случай среди сотрудников, подрядных организаций — 23 случая, и среди контактных уже в домашних очагах зарегистрировано 69 случаев. В Карагандинской области на одном из рудников корпорации «Казахмыс» также зарегистрировано 34 случая». Это может привести к увеличению числа больных, изоляции и естественному закрытию предприятия или принудительному закрытию предприятия»,- сказала Айжан Есмагамбетова.

По мнению главного санврача страны, любые карантинные меры: жесткие или их смягчение, зависят от того, какая эпидемиологическая будет складываться как в масштабах страны, так и отдельного региона. Все зависит от мер профилактики: маски, антисептики, перчатки, социальная дистанция, все это должно стать нормой жизни каждого казахстанца. Несоблюдение этих простых требований, заявила главный санврач, может нас вновь вернуть к жёстким мерам карантина.


Источник: alau.kz
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