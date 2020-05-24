Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт



Уважаемые соотечественники!



Он отметил, что в нашей стране Ораза айт объединяет всех казахстанцев вне зависимости от их вероисповедания.Елбасы Нурсултана Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает zakon.kz.Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт:Поздравляю вас со священным праздником мусульман – Ораза айт!Знаменуя собой окончание месяца Рамазан, он олицетворяет важнейшие духовные ценности Ислама – добро, великодушие и милосердие.Ислам призывает нас к миру, единству и стабильности. Эти ценности близки и понятны не только мусульманам. Поэтому в нашей стране Ораза айт объединяет всех казахстанцев вне зависимости от их вероисповедания.Важно и дальше укреплять эти традиции, дорожить нашими нравственными идеалами. Это основа стабильного и уверенного развития Казахстана.Ораза айт отмечается добрыми делами, заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. Праздник способствует укреплению взаимопонимания и согласия в обществе.Пусть вся наша жизнь, как и этот день будет наполнена только благими деяниями, праведными мыслями и милосердием.Желаю всем казахстанцам духовной силы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!