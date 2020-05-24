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Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Елбасы поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Фото : zakon.kz
Он отметил, что в нашей стране Ораза айт объединяет всех казахстанцев вне зависимости от их вероисповедания.

Елбасы Нурсултана Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт:

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас со священным праздником мусульман – Ораза айт!

Знаменуя собой окончание месяца Рамазан, он олицетворяет важнейшие духовные ценности Ислама – добро, великодушие и милосердие.

Ислам призывает нас к миру, единству и стабильности. Эти ценности близки и понятны не только мусульманам. Поэтому в нашей стране Ораза айт объединяет всех казахстанцев вне зависимости от их вероисповедания.

Важно и дальше укреплять эти традиции, дорожить нашими нравственными идеалами. Это основа стабильного и уверенного развития Казахстана.

Ораза айт отмечается добрыми делами, заботой о ближних и состраданием к нуждающимся. Праздник способствует укреплению взаимопонимания и согласия в обществе.

Пусть вся наша жизнь, как и этот день будет наполнена только благими деяниями, праведными мыслями и милосердием.

Желаю всем казахстанцам духовной силы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ораза айт қабыл болсын!


Источник: zakon.kz
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