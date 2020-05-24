Рекордное число новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 403 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 5,1%.



В разрезе регионов:



город Алматы – 97 (4,7%),



Карагандинская область – 90 (19,1%),



город Нур-Султан – 58 (3,8%),



город Шымкент – 33 (5,7%),



Туркестанская область – 33 (11,8%),



Атырауская область – 22 (2,6%),



Актюбинская область – 18 (7,1%),



Западно-Казахстанская область – 16 (4,3%),



Жамбылская область – 10 (4,0%),



Алматинская область – 6 (2,2%),



Северо-Казахстанская область – 6 (15,0%),



Кызылординская область – 5 (1,8%),



Костанайская область – 5 (4,3%),



Мангистауская область – 2 (1,2%),



Восточно-Казахстанская область – 2 (3,3%).



Всего в стране выявлено 8322 заболевших.