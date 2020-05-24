Нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что праздник Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан.



"Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов.



В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.



Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.



Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!", - говорится в обращении Президента Казахстана.