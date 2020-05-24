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Нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией - Токаев

Просмотров:416 Опубликовано: Сегодня, 08:37
Нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией - Токаев
Фото tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что праздник Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан.

"Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов.

В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.

Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.

Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!", - говорится в обращении Президента Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:28
Насмешил !!! Хахаха "благотворитель"
 
 

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