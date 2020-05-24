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В Атырау карантин продлили до 8 июня, в ЗКО – до 15 июня

Просмотров:418 Опубликовано: Сегодня, 09:10
В Атырау карантин продлили до 8 июня, в ЗКО – до 15 июня
Фото из Сети интернет
В регионах уровень прироста заболеваемости Covid-19 превышает 4-7%.

Главные санврачи Атырауской и Западно-Казахстанской областей продлили карантинный режим в регионах до 8 и 15 июня соответственно.

Согласно постановлению главного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, учитывая регистрацию спорадических случаев на территории города Атырау и уровень прироста заболеваемости Covid-19 более 7% в течение семи дней, продлевается действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, Жылыойском районе и посёлке Макат Макатского района до 07.00 часов 8 июня.

До этого времени запрещается пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блок-постов.

Горожанам разрешено выходить из дома с соблюдением социальной дистанции 2 метра, с обязательным ношением маски (группы не более трех человек, или членов одной семьи). Передвижение людей допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.

С 23.00 до 06.00 сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в городе Атырау, с 21.00 до 06.00 – в Жылыойском районе и с 20.00 до 06.00 – в посёлке Макат.

В постановлении отмечается, что с 25 мая в области разрешено открытие кафе и ресторанов (не более 30 посетителей), возобновится деятельность туристических агентств, можно проведить ярмарки сельхопродукции на открытых площадках, а также горожанам разрешено посещение парков, площадей, скверов и набережных.

Всего в Атырауской области зарегистрировано 857 случаев Covid-19, большинство из них у сотрудников Тенгизского месторождения.

В Западно-Казахстанской области карантин продлили до 15 июня, сообщает МИА "Казинформ".

Уровень заболеваемости в течение недели фиксировался от 2,8% до 4,3%. По информации заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбека Мустаева, одним из факторов продления карантинного режима стало то, что стали увеличиваться данные по местам очагов заражения, так называемые домашние случаи выявления больных. Случаи заражения выявляются у жителей в районы области. В Акжаикском районе зарегистрировано 5 случаев, Бурлинском – 7 случаев , Байтереке – 3 случая, Таскалинском – 10 случаев.


Источник: informburo.kz
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