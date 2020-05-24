Выживший при крушении самолёта в Пакистане рассказал о трагедии





Мухаммад Зубаир, один из двух выживших при крушении самолета Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний в районе города Карачи, рассказал, что авиалайнер два раза заходил на посадку, передает NUR.KZ.Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Geo News.По словам выжившего мужчины, через две-три минуты после того, как пилот объявил уже о второй посадке, самолёт разбился. Придя в сознание, Мухаммад увидел вокруг огонь и услышал крики взрослых и детей. Затем он расстегнул ремень безопасности и пошёл по направлению к свету. Чтобы оказаться в безопасном месте, ему пришлось спрыгнуть с высоты примерно в три метра.Мухаммада Зубаира госпитализировали с ожогами. По его словам, он чувствует себя хорошо. У второго выжившего в авиакатастрофе — президента Банка Пенджаба Зафара Масуда — несколько переломов.Напомним, накануне авиалайнер Airbus A320 выполнял рейс Лахор — Карачи и рухнул на жилые кварталы неподалеку от пункта назначения. Первоначально сообщалось, что на его борту находилось 107 человек, все погибли при падении. Потом оказалось, что людей на борту было меньше, а двое пассажиров смогли выжить.По последним данным, число погибших при крушении достигло 97 человек.