У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.



Симптомы, которые обнаружили у пациентов, очень похожи на те, что появляются при синдроме Кавасаки.



Болезнь Кавасаки – это васкулит, иногда с вовлечением коронарных артерий, обычно наблюдается у младенцев и детей в возрасте 1–8 лет. Характеризуется длительной лихорадкой, экзантемой, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфаденопатией. Аневризмы коронарных артерий могут развиваться и разрываться или вызывать инфаркт миокарда. Диагноз ставят на основании клинических критериев; как только болезнь диагностирована, проводят эхокардиографию. Лечение аспирином и внутривенным введением иммуноглобулина. Коронарный тромбоз может потребовать фибринолиза или чрескожного вмешательства.



Ранее в Европе и США у детей выявили схожий синдром, который может быть вызван вирусом.



В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Часть пациентов вскоре скончалась.



Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен появившимися в СМИ разных стран сообщениями о выявленном у детей загадочном синдроме, и призвал врачей обратить внимание на эту проблему.