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На кыргызско-таджикской границе вновь стреляют

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:28
На кыргызско-таджикской границе вновь стреляют
Фото: elgezit.kg
Это второй конфликт за последний месяц на границе.

На кыргызско-таджикском участке границы вновь произошла перестрелка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что конфликт на участке Тамдык произошел сегодня примерно в 11.30. По предварительным данным, стрельба прекратилась.

По данным ведомства, сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории Кыргызской Республики жителями анклава «Ворух» Республики Таджикистан.

«Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников. Далее примерно в 11.40 произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана. Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет», — уточняет ГПС КР.

В ведомстве подчеркнули, что в 12.20 состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, которые прибыли на место инцидента.

Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.

Отметим, это второй вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе за месяц. 8 мая военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.


Источник: 24.kg
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