Пьяный водитель протаранил блокпост - погибли полицейские

Пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погиб полицейский, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.
По данным полиции, 25 мая в 05.26 водитель автомашины марки BMW, гражданин А. 1992 года рождения, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, допустил наезд на блокпост номер 4: сначала он наехал на бетонное ограждение, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции.
"К сожалению, один из патрульных - 42-летний старший лейтенант полиции Жалгас Жангазиев - от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи. Его коллега, сержант полиции Дастан Абдыканов, в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города", - сообщили в полиции.
Позже стало известно, что сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице, не приходя в сознание.
"Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы, 1994 года рождения, уроженец Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, ей всего месяц. Руководство и личный состав Департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям и разделяют невосполнимую утрату", - говорится в сообщении ДП Алматы.
Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.
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