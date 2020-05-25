Пьяный водитель протаранил блокпост - погибли полицейские

Пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы, погиб полицейский, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.



По данным полиции, 25 мая в 05.26 водитель автомашины марки BMW, гражданин А. 1992 года рождения, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, допустил наезд на блокпост номер 4: сначала он наехал на бетонное ограждение, а затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции.



"К сожалению, один из патрульных - 42-летний старший лейтенант полиции Жалгас Жангазиев - от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи. Его коллега, сержант полиции Дастан Абдыканов, в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города", - сообщили в полиции.



Позже стало известно, что сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, скончался в больнице, не приходя в сознание.



"Сержант полиции Абдыканов Дастан Маратжанулы, 1994 года рождения, уроженец Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, ей всего месяц. Руководство и личный состав Департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям и разделяют невосполнимую утрату", - говорится в сообщении ДП Алматы.



Водитель BMW, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взят под стражу. По данному факту начато досудебное расследование.