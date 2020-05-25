В Казахстане коронавирусом заразились ещё 209 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 2,5%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан – 32 (2,0%),



город Алматы – 37 (1,7%),



Карагандинская область – 33 (5,9%),



Жамбылская область – 33 (12,7%),



Западно-Казахстанская область – 28 (7,3%),



Атырауская область – 12 (1,4%),



Павлодарская область – 10 (5,6%),



Актюбинская область – 6 (2,2%),



Кызылординская область – 6 (2,1%),



Алматинская область – 4 (1,4%),



Восточно-Казахстанская область – 4 (6,5%),



Костанайская область – 2 (1,7%),



Акмолинская область – 1 (0,7%),



Мангистауская область – 1 (0,6%).



Всего в стране выявлен 8531 заболевший