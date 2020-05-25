Новые автомобили подорожали в Казахстане

Средний ценник на автомобили отечественного производства составил 7,6 миллиона тенге.



Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" рассказал о ценовой динамике автомобильного рынка за 4 месяца 2020 года, передает BaigeNews.kz.



По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 18 368 новых легковых и легких

коммерческих автомобилей на сумму 169,3 миллиарда тенге.



Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 9,9 миллиона тенге и в

сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 11,7 процента. Предложения казахстанских производителей остаются наиболее доступными на рынке. Средний ценник на автомобили отечественного производства составил 7,6 миллиона тенге. Аналогичный показатель в сегменте авто импортного происхождения зафиксирован на отметке 12,4 миллиона тенге.



По результатам 4 месяцев 2020 года четверть (25 процента) покупателей предпочли автомобили не дороже 5 миллионов тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 30,2 процента рынка. В ценовом диапазоне от 5 до 7 миллионов тенге было реализовано 21,7 процента техники (3 981 единиц).



Доля сегмента снизилась на 3,3 процентных пункта. 17,2 процента покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 миллионов тенге (3 160 единиц). Их доля также сократилась на 4 процентных пункта.



Сегменты бизнес- (10-15 миллионов тенге) и премиум-класса (свыше 15 миллионов тенге) заняли соответственно 24,9 процента (4 572 единиц) и 11,2. процента (2 060 единиц) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 миллионов тенге снизилась на 2,2 процентных пункта, но по-прежнему превышает треть первичного рынка (36,1 процента).