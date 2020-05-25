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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые автомобили подорожали в Казахстане

Просмотров:981 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Новые автомобили подорожали в Казахстане
Фото из Сети интернет
Средний ценник на автомобили отечественного производства составил 7,6 миллиона тенге.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" рассказал о ценовой динамике автомобильного рынка за 4 месяца 2020 года, передает BaigeNews.kz.

По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 18 368 новых легковых и легких
коммерческих автомобилей на сумму 169,3 миллиарда тенге.

Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 9,9 миллиона тенге и в
сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 11,7 процента. Предложения казахстанских производителей остаются наиболее доступными на рынке. Средний ценник на автомобили отечественного производства составил 7,6 миллиона тенге. Аналогичный показатель в сегменте авто импортного происхождения зафиксирован на отметке 12,4 миллиона тенге.

По результатам 4 месяцев 2020 года четверть (25 процента) покупателей предпочли автомобили не дороже 5 миллионов тенге. Годом ранее этот сегмент занимал 30,2 процента рынка. В ценовом диапазоне от 5 до 7 миллионов тенге было реализовано 21,7 процента техники (3 981 единиц).

Доля сегмента снизилась на 3,3 процентных пункта. 17,2 процента покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 миллионов тенге (3 160 единиц). Их доля также сократилась на 4 процентных пункта.

Сегменты бизнес- (10-15 миллионов тенге) и премиум-класса (свыше 15 миллионов тенге) заняли соответственно 24,9 процента (4 572 единиц) и 11,2. процента (2 060 единиц) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 миллионов тенге снизилась на 2,2 процентных пункта, но по-прежнему превышает треть первичного рынка (36,1 процента).


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:14
Цитата: Василий Кравчук
все логично - тенге подешевел(был 378 - стал 417) цены выросли!

но в статье нет про это ни слова. как будто запрещенная тема. цензура.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:32
Цитата: Ingul
А что-то подешевело?
У нас всегда как в марше авиаторов: "Все выше и выше и выше...

все логично - тенге подешевел(был 378 - стал 417) цены выросли!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:59
А что-то подешевело?
У нас всегда как в марше авиаторов: "Все выше и выше и выше... uhmylka
 
 

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