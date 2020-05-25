Женщина-трансгендер стала мэром города

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен во Франции, передает La Voix du Nord.



Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов.



«Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — отметила Ко.



Мари Ко сменила на посту мэра Жан-Люка Бота, который руководил поселением около 20 лет. Известно, что Мари, главный инженер ИТ-консалтинговой компании. Она рассказывала, что была «заперта в теле мужчины», но пока не сменила свой пол в официальных документах.



«Я очень горжусь тем, что вы выбрали меня. Вы должны признать, что сначала это не казалось очевидным», — заявила она.



15 марта состоялись выборы на которых более 50% избирателей Тиллуа-Лес-Маршьен проголосовали за список членов муниципального совета, которому и делегировали право назначить нового мэра.

