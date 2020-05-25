«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.46 KZT
  • €1 = 451.35 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женщина-трансгендер стала мэром города

Просмотров:505 Опубликовано: Сегодня, 11:33
Женщина-трансгендер стала мэром города
Фото: ktk.kz
Женщина-трансгендер впервые стала мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен во Франции, передает La Voix du Nord.

Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов.

«Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — отметила Ко.

Мари Ко сменила на посту мэра Жан-Люка Бота, который руководил поселением около 20 лет. Известно, что Мари, главный инженер ИТ-консалтинговой компании. Она рассказывала, что была «заперта в теле мужчины», но пока не сменила свой пол в официальных документах.

«Я очень горжусь тем, что вы выбрали меня. Вы должны признать, что сначала это не казалось очевидным», — заявила она.

15 марта состоялись выборы на которых более 50% избирателей Тиллуа-Лес-Маршьен проголосовали за список членов муниципального совета, которому и делегировали право назначить нового мэра.


Источник: ktk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 бобер (Посетители) Сегодня, 12:37
Ну наконец то! Вот это новость! Читатели прям пересказывать ее будут, вдруг соседи не знают еще. Местных новостей мало или хотя бы Казахстанских? Не побоюсь сказать, всем глубоко параллельно! dance

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика