Женщина-трансгендер стала мэром города

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города Тиллуа-Лес-Маршьен во Франции, передает La Voix du Nord.
Кандидатуру 55-летней трансгендерной женщины Мари Ко поддержали 14 муниципальных депутатов.
«Люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — отметила Ко.
Мари Ко сменила на посту мэра Жан-Люка Бота, который руководил поселением около 20 лет. Известно, что Мари, главный инженер ИТ-консалтинговой компании. Она рассказывала, что была «заперта в теле мужчины», но пока не сменила свой пол в официальных документах.
«Я очень горжусь тем, что вы выбрали меня. Вы должны признать, что сначала это не казалось очевидным», — заявила она.
15 марта состоялись выборы на которых более 50% избирателей Тиллуа-Лес-Маршьен проголосовали за список членов муниципального совета, которому и делегировали право назначить нового мэра.
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