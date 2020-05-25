Что в Казахстане делают с импортной продукцией без фитосанитарных сертификатов

С начала года при проверке ввозимых в Казахстан грузов госинспекторы МСХ выявили более 600 нарушений законодательства в области карантина растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.



"В большинстве случаев у предпринимателей, ввозивших товары, не было действительных фитосанитарных сертификатов, реже отсутствовала маркировка и допускалась переадресация груза в пути следования. Кроме того, в 60 случаях импортеры отказывались представить подкарантинную продукцию на вторичный досмотр по месту поступления груза, в 13 случаях инспекторы обнаружили в товарах опасные карантинные организмы", – говорится в сообщении.



Отмечается, что чаще всего карантинные требования нарушали лица, ввозившие грузы из Российской Федерации (439 нарушений), Узбекистана (110) и Ирана (33 случая).



"По выявленным нарушениям госинспекторы МСХ приняли следующие меры: 332 партии подкарантинной продукции общим объемом более 10 тысяч тонн были возвращены в страны-отправители. В одном случае вся партия зараженной продукции была сожжена. Кроме того, наложено 384 штрафа на общую сумму, превышающую 22 млн тенге", – заключили в ведомстве.