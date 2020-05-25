Министр образования РК поздравил школьников с окончанием учебного года

В 2020 году последний звонок для казахстанских школьников прошёлт онлайн.Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов поздравил школьников с окончанием учебного года, передает корреспондент zakon.kz.Отметим, в этом году последний звонок для 1-10 классов проходит онлайн. 3 июня состоится церемония вручения аттестатов выпускникам школ со строгим соблюдением санитарных норм.- Для всех нас 25 мая в этом году проходит в необычном формате. Пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь. Этот учебный год запомнится переходом на дистанционное обучение более 4 млн обучающихся. За короткий период каждый из вас сумел перестроить работу. Ее результат полностью заслуга каждого - педагогов, родителей и учеников. Сегодня я хочу обратиться к какому из вас - героям, которые сумели и смогли показать в новых условиях хороший результат, - сказал Асхат Аймагамбетов в своем поздравительном выступлении на Facebook.Он отметил, что особой благодарности заслуживают педагоги, которые смогли в непростое время выполнить свой долг - продолжить нести знания.Героями стали и родители, которые в эти непростые времена были опорой для своих детей. Ваша поддержка, создание условий для обучения дома, были решающим условием для перехода на дистанционное обучение. Было много критики, но тем не менее вы отнеслись к этим мерам с пониманием и где-то даже с юмором. За это большая благодарность, - добавил глава МОН.Министр также поблагодарил школьников, которые смогли показать себя дисциплинированными и мотивированными в период дистанционного обучения.Вы разделили ответственность вместе со взрослыми, не потеряли интереса к знаниям, и сумели успешно завершить учебный год. Это действительно взрослый и зрелый поступок. Глядя на него, можно говорить об успешном поколении, - подчеркнул Аймагамбетов.С отдельными словами он обратился к выпускникам школ, колледжей и вузов.- Каждый выпускник - надежда и гордость. Каждый мечтает и в мечтах каждого - прекрасное будущее, в котором вы становитесь гениальными учеными, прекрасными бизнесменами и просто хорошими людьми. Хочу сказать, что «пробовать» - это слово нового времени. Как говорится, никогда не знаешь, когда получишь свой шанс. Но тысячи попыток будут предполагать сотни шансов, и только их предпринимая, каждый сможет быть тем, кем мечтает, - отметил министр образования и науки.Он рассказал свою история, которая смогла бы послужить примером для многих выпускников. Когда после окончания школы перед ним стоял выбор - поступать в вуз на платное отделение или же тщательнее подготовиться и попытать удачу в следующем году.- Тогда я взял ответственность и решил, что буду поступать через год. Эту паузу я посвятил подготовке, работе. В следующем году я выиграл грант. Скоро многим из вас сдавать ЕНТ. Я скажу вам с полной ответственностью, не нужно бояться. Это всего лишь одна попытка. Это один из самых легких экзаменов, который вам предстоит пройти в своей жизни. Помните, даже если все вокруг говорят, что у вас не получится, терпение и упорство, ежедневный труд и четкое видение цели принесут результат. Но результат не приходит сам по себе, он приходит вместе с ошибками. Нас с детства приучили так, что ошибка носит фатальный характер. Еще со школы у нас не принято ошибаться. Считается, что успешный человек не ошибается. Это не так, каждый ошибается, но важно извлечь урок из ошибок и получить опыт. Пробуйте, не бойтесь ошибаться и начинать все с самого начала, - обратился Аймагамбетов ко всем выпускникам.В заключение министр добавил, что в момент неопределенности и больших изменений, главным ориентиром для каждого должны оставаться вечные ценности - честность, справедливость, любовь, скромность, доброта и смелость.