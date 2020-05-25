Осужденный заработал 10 млн тенге, находясь в колонии максимальной безопасности

В колонии максимальной безопасности АК-159/7 четыре года назад открыл свой бизнес один из осужденных. Он начал предпринимательскую деятельность и занялся изготовлением мебели, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Карагандинской области.
Сообщается, что возможность осужденным открыть собственное дело в местах лишения свободы предоставили в рамках статьи УИК РК «Осужденные вправе заниматься индивидуальной трудовой деятельностью на территории учреждений».
Одним из первых воспользовался данным правом Артем Забара.
«Всего предприниматель изготовил мебели на общую сумму более 10 млн тенге, в среднем за месяц ему удается реализовывать свою продукцию на сумму 300 тыс тенге», – сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области.
Стоит отметить, что за положительную характеристику, Шахтинским городским судом Артема освободили от дальнейшего исполнения наказания досрочно. Но после освобождения, он не стал останавливать свое предприятие, а наоборот, обновив и увеличив его, продолжил свое дело на территории учреждения.
К слову, его деятельность здесь направлена не только на получение дохода, но и на оказание помощи другим осужденным. На сегодняшний день под его руководством трудятся уже 5 человек, с ними заключены трудовые договоры, выплачивается заработная плата и социальный пакет.
«Труд для человека лишенного свободы – это не только заработная плата, это важнейший фактор в их жизни, стимул к скорейшему освобождению. Поэтому работающий осужденный дорожит рабочим местом, квалифицированно и качественно выполняет полученное задание», – прокомментировал бывший осужденный.
Также в ДУИС отметили, что производимая продукция, сделанная в местах лишения свободы, разнообразна: от производства корпусной мебели и изделий из металлообработки до выращивания овощей и грибов в собственных тепличных хозяйствах, которые пользуются спросом на рынке.
Вместе с тем у индивидуальных предпринимателей занимаются и проходят обучение другие осужденные, которые в дальнейшем могут поступить в профессиональный колледж при учреждении и получить документы об образовании по своим направлениям.
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