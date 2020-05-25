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Штраф до 1,3 млн тенге грозит за отсутствие маски в Алматы

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Штраф до 1,3 млн тенге грозит за отсутствие маски в Алматы
Фото из Сети интернет
Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов пригрозил введением штрафов за отсутствие масок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На онлайн-брифинге Ерлан Кожагапанов отметил, что по всему городу введен так называемый масочный режим.

"Масочный режим очень важен с точки зрения ограничения количества заражений и стабилизации. Сегодня мы дали соответствующее поручение всем сотрудникам районных акиматов и Департамента полиции, и они со вчерашнего дня проводят активную работу. Порядка 400 случаев выявлено (отсутствия масок - прим. автора), когда сделаны замечания. Пока мы ограничиваемся только этой мерой. В ближайшее время исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации мы будем применять другие меры административного взыскания: штрафы и другие меры наказания", - сказал Ерлан Кожагапанов.

Замакима отметил, что в первую очередь горожане должны находиться в масках в общественном транспорте. Пока будут только предупреждать, но сам вопрос будут ужесточать.

О суммах штрафов рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

"Если гражданин нарушает карантинные мероприятия в части ношения масок, то сумма штрафов будет достигать 5 МРП (13 890 тенге). Должностные лица того или иного объекта, которые допускают граждан без масок на свои объекты, также подлежат наказанию в размере 15 МРП (41 670 тенге).

На всех объектах мы будем требовать и требуем на сегодня ношение масок. Если это малый бизнес, то сумма штрафов достигает 100 МРП (277 800 тенге), средний бизнес – 200 МРП (555 600 тенге). Если крупный бизнес, то только за то, что объект допускает лица без масок, штраф на юридическое лицо составит 500 МРП (1 389 000 тенге)", - пояснил Жандарбек Бекшни.

Напомним, с 25 мая в Алматы стартовал очередной этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.


Источник: tengrinews.kz
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