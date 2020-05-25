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Казах-полицейский из Нью-Йорка озвучил сумму господдержки во время эпидемии КВИ

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 18:36
Казах-полицейский из Нью-Йорка озвучил сумму господдержки во время эпидемии КВИ
Фото из Сети интернет
Журналистка и телеведущая Динара Сатжан провела интервью с полицейским Нью-Йорка Димашем Ниязовым в прямом эфире в Instagram, передает BaigeNews.kz.

В ходе интервью Димаш озвучил сумму господдержки, которую власти выделяют гражданам из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
"Все получают компенсацию, кто работал здесь официально. Это порядка 1200 долларов. И каждую неделю почти по 1000 долларов", - сказал Димаш Ниязов.

Напомним, ранее казах-полицейский из Нью-Йорка получил награду "Герой мира" от Всемирного Боксерского Совета (WBC). Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

"Получил награду "Героя Мира" от Всемирного боксерского совета. Спасибо WBC за признание и тем, кто назначил меня своим героем. Я буду продолжать усердно работать и быть образцом для подражания для молодежи и тех, кто наблюдает за мной. Я ценю это", - сообщил Димаш Ниязов.

Казах-полицейский из Нью-Йорка озвучил сумму господдержки во время эпидемии КВИ


Награда вручается жителям за активную работу в период пандемии COVID-19.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Леська
  • Expert
  • zhanino
  • tolk
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:57
У нас 42500 ни все могли получить,и многим второй раз отказывали приходило смс вам отказано.
Ну США это великая страна и о народе там заботятся так же как и в Европе.
А мы тут кхм выживаем как можем и даже 42500 не хватает если считать что надо оплатить коммунальные услуги. stena
 
-1
  • tolk
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  • Aktauskii
 тишка (Посетители) Сегодня, 18:50
Так там же печатают деньги....
 
 

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