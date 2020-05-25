Казах-полицейский из Нью-Йорка озвучил сумму господдержки во время эпидемии КВИ

Журналистка и телеведущая Динара Сатжан провела интервью с полицейским Нью-Йорка Димашем Ниязовым в прямом эфире в Instagram, передает BaigeNews.kz.В ходе интервью Димаш озвучил сумму господдержки, которую власти выделяют гражданам из-за эпидемии коронавирусной инфекции."Все получают компенсацию, кто работал здесь официально. Это порядка 1200 долларов. И каждую неделю почти по 1000 долларов", - сказал Димаш Ниязов.Напомним, ранее казах-полицейский из Нью-Йорка получил награду "Герой мира" от Всемирного Боксерского Совета (WBC). Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях."Получил награду "Героя Мира" от Всемирного боксерского совета. Спасибо WBC за признание и тем, кто назначил меня своим героем. Я буду продолжать усердно работать и быть образцом для подражания для молодежи и тех, кто наблюдает за мной. Я ценю это", - сообщил Димаш Ниязов.Награда вручается жителям за активную работу в период пандемии COVID-19.