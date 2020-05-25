ДП Алматы обвинили во лжи о возможном фигуранте дела о гибели двоих полицейских на блокпосту

Департамент полиции (ДП) Алматы обвинили во лжи о предполагаемом сотруднике правоохранительных органов Азате Азаматове, которого общественность считает фигурантом дела о гибели двоих полицейских на блокпосту, передает корреспондент агентства.«Хватит врать. Как он отношение не имеет в ДП? У него отец тоже полицейский, недавно вышедший на пенсию. Отца звали Талгат, служил ДП Алматы. Почему он голый? Форму спецально сняли? Почему именно на важном объекте, на блок посту не работал «Сергек»? Его в форме вытаскивали из своего авто? Может из-за этого, что бы скрыть его форму ДП говорит, что не работал... Третье фото поставлю. Врут, оказывается ДП Алматы, что камера «Сергек» там не работала. Вот фото с «Сергека», фото сверху. Не думаю, что это фото снимал ворон с фотоаппаратом», - написал пользователь сети Шамшархан Умирзаков в понедельник.Также фотография появилась в личном Telegram-канале известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова. Кроме того, журналист опубликовал еще один снимок, где, предположительно, находится тот же мужчина в форме стража порядка.В двух постах с фото Козачков пишет о том, что официальные источники не предоставили данных о личности водителя, совершившего наезд на один из блокпостов южной столицы. При этом он утверждает, что на опубликованном им фото запечатлен именно виновник аварии, который, является сотрудником полиции. Судя по всему, мужчина сам также пострадал в результате ДТП.Редакция МИА КазТАГ попыталась связаться с официальным представителем ДП Алматы Салтанат Азирбек, но она не подняла трубку.Ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге».Напомним, 25 мая пьяный водитель BMW протаранил блокпост в микрорайоне Коксай и въехал в патрульную машину. Инцидент произошел рано утром, около 05.30. В салоне авто находились двое полицейских, один из которых скончался на месте, а другой умер в больнице, не приходя в сознание.В результате аварии также тяжелые травмы получил третий полицейский, который серьезно пострадал в результате наезда на блокпост в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции.По данным ведомства, пострадавшим оказался сотрудник Управления по противодействию наркобизнесу Ербулан Сейдазым."Это старший оперуполномоченный, несет службу в составе ночной смены данного блокпоста № 4. Более двух месяцев он служит там. По одной из версий, Ербулан Сейдазым стоял с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт на разрешение. Когда водитель BMW врезался в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника. По другой версии, водитель сначала сбил Ербулана, затем наехал на блокпост и уже потом на полицейскую машину. Детальную хронологию происшествия во время следствия и экспертизы установят наши сотрудники", - рассказали в ДП."На данный момент он находится в реанимации городской клинической больницы №7 с переломами височной и затылочной частей головы. Его состоянии очень тяжелое", - добавили в пресс-службе.По словам юристов, водителю BMW грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством. По их мнению, тот факт, что полицейские были при исполнении служебных обязанностей во время карантина, не является отягчающим обстоятельством.