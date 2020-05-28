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Регистрация ввезённых из Армении автомобилей: на госномерах будет указан код региона по месту учёта

Просмотров:1258 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Регистрация ввезённых из Армении автомобилей: на госномерах будет указан код региона по месту учёта
Фото из Сети интернет
В марте для всех автомобилей из ЕАЭС ввели специальный код региона – 18. На леворульные авто из Армении он распространятся не будет.

Автомобилям с левым рулём, зарегистрированным на граждан Республики Казахстан в Армении и ввезённым в РК до 1 февраля 2020 года, будут присваиваться жёлтые госномера серии А с четырьмя цифрами и кодом региона, где машина ставится на учёт, сообщается в приказе министра внутренних дел РК.

В проекте этого приказа предусматривалось, что на госномерах автомобилей из Армении будет указан номер региона 18, который ввели специально для автомобилей из ЕАЭС.

С 1 июня по 1 сентября могут зарегистрировать леворульные автомобили, которые до 1 февраля 2020 года ввезли из Армении. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

Для регистрации нужно предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;
документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% МРП и государственных пошлин;
СРТС и ГРНЗ на транспортные средства.
Армянские номера и СРТС нужно сдать в спецЦОН, вместо них автовладелец о получит жёлтые номерные знаки и техпаспорт с пометкой "Не подлежит к регистрации на иное лицо". Оригиналы регистрационных документов и ГРНЗ, выданные в Армении, будут храниться по месту регистрации транспортного средства до принятия автовладельцем решения о постановке на постоянный учёт в РК или вывозе за пределы страны.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:46
если я сейчсас скажу: владельцы законно приобретенных, с уплатой всех сборов и пошлин, автомобилей, давайте тоже выходить и требовать возврата уплаченных денег - это будет считаться экстремизмом или иным правонарушением?
 
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  • Pinochet
 бобер (Посетители) Сегодня, 13:29
Ян,
Вписывай в страховку кого хочешь, и будут кататься все.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 12:12
Браво! Хоть так.
А кто-то писал иное здесь draznilka
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 11:58
"Не подлежит к регистрации на иное лицо".
Короче купил и забыл,езди до смерти.)))
 
 

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