Крысы-каннибалы появились на фоне пандемии

﻿Повышенный уровень агрессии у крыс наблюдается в Новом Орлеане и Нью-Йорке.



Центры по контролю и профилактике заболеваний в США предупредили население о "необычном и агрессивном" поведении крыс из-за пандемии коронавируса. В издании The Guardian отметили, что из-за закрытия ресторанов и уменьшения количества мусора на улицах грызуны начали есть друг друга, передает РЕН ТВ.



По данным национального органа здравоохранения, впервые крыс, массово поедавших своих детенышей, заметили в апреле. Эксперты отмечают, что грызунам приходится искать новые источники пищи, в результате чего животные начинают необычно и даже агрессивно себя вести.



Повышенный уровень агрессии у крыс наблюдается в Новом Орлеане и Нью-Йорке, где все чаще появляются сообщения об убийстве и поедании крысами своих сородичей.



Специалист по грызунам Бобби Корриган в интервью The Washington Post рассказал, что жизнь крыс в городах во многом зависит от ресторанов, отелей, баров и уличной еды, остатки которой животным легко найти.



В 1949 году исследователи выяснили, что на одну нью-йоркскую крысу приходится 36 человек. В 1950-х годах соотношение составляло 1:1, затем упало до четырех человек на одного грызуна.



Первый случай заболевания новым типом коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года, очагом распространения стал город Ухань. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, название COVID-19. Спустя месяц, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии в связи с широким распространением болезни.



Случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы в более чем 190 странах. По данным университета Джона Хопкинса, число выявленных инфицированных по всему миру превысило отметку пять миллионов, скончались более 340 тысяч.