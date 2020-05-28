Отец погибшего полицейского: Моя сноха была не в том состоянии, чтобы что-то писать

Отец подозреваемого Азата Азаматова Талгат Азаматов отказался что-либо комментировать.



Отец погибшего в результате ДТП на блокпосту полицейского Дастана Абдиканова после похорон сына дал интервью azattyq-ruhy, в котором сообщил, что его сноха не писала пост о виновнике ДТП, передает zakon.kz.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что вдова Дастана Абдиканова написала в instagram пост, в котором указала, что водитель BMW является действующим сотрудником правоохранительных органов. Отец Абдиканова говорит, что эту информацию писала не она.



Это все писала не моя сноха. Написали другие люди, воспользовавшись ее именем. Прошу не верить таким разговорам. Моя сноха была не в таком состоянии, чтобы что-то писать. Она находилась в шоке, когда услышала о смерти мужа она потеряла сознание, потом это повторялось еще несколько раз. Пришла в себя, когда доставили тело Дастана. Я не в курсе, работал ли он вместе с Азатом (прим.: водитель BMW). Насколько знаю я, с ним работал парень по имени Жандос. Потом у него стал другой напарник. Каждый день менялись напарники. В день его смерти с ним был Жандос Жангазиев. Оба они погибли. Я всегда призывал его к справедливости. Он был честным и порядочным. А у нас было не то, чтобы интервью давать, мы даже в свои смартфоны смотреть не могли. Не верьте таким разговорам,- сказал Марат Абдиканов.

Отец подозреваемого Азата Азаматова Талгат Азаматов отказался что-либо комментировать. Известно, что виновник крупного ДТП жил вместе с родителями в микрорайоне Шанырак-1.



Сосед семьи Азаматовых живет по улице Каратау с 1999 года. По его словам, Азат единственный ребенок в семье, переехавшей в Алматы из Саркандского района Алматинской области.



Парень был спокойным и тихим. Не знаю, что с ним случилось. Он с малых лет вырос на наших глазах. Учился здесь, в школе Шанырака. Потом отслужил на морском флоте, занимался рукопашным боем. Но ездил ли он на полицейской машине и носил ли форму – я тут ничего сказать не могу. Мне потом проблемы не нужны. Спросите в уполномоченных органах, - сказал сосед.

ДТП случилось утром 25 мая под Алматы. На месте погиб Жарас Жангазиев, его коллеги Дастана Абдиканова не стало через два часа в больнице. У Жараса Жангазиева остались двое несовершеннолетних дочерей и беременная жена. А у старшего сержанта Дастана Абдиканова была жена и месячный ребенок. Еще один сотрудник полиции сейчас находится в больнице.



Ранее жена погибшего полицейского Дастана Абдиканова дала интервью СМИ, в котором рассказала о том, что виновник ДТП работал вместе с ее мужем в одной смене.

