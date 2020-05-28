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Около тысячи уголков Egov планируют открыть в Казахстане

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Около тысячи уголков Egov планируют открыть в Казахстане
Фото: alau.kz
Для обеспечения комфортного получения электронных госуслуг вКазахстане функционируют около 600 уголков самообслуживания egov вне зданий ЦОН. Еще 400 откроются в ближайшее время. В них казахстанцы, у которых нет доступа к компьютеру или интернету, смогут самостоятельно получать услуги, доступные на портале электронного правительства.

По словам председателя правления Госкорпорации Асемгуль Балташевой в условиях, когда коронавирусная инфекция никуда не исчезла, необходимо приложить все усилия, чтобы избежать ее распространения, в том числе и в зданиях ЦОН.

«Поэтому мы приняли ряд конкретных мер, которые исключат скопление граждан в зданиях ЦОН и минимизируют опасность распространения вируса. Теперь в ЦОНах казахстанцы могут получить только недоступные онлайн «бумажные» услуги и результаты услуг, оформленных электронно. При этом необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОН. Оформить же электронные услуги казахстанцы могут самостоятельно дома, в офисе либо в новых секторах самообслуживания», — рассказала Асемгуль Балташева.

Она также добавила, что в ЦОНах райцентров и городов районного значения секторы самообслуживания продолжают функционировать как раньше. В сельских округах для самостоятельного получения электронных услуг уголки egov имеются в зданиях местных акиматов.

В настоящее время получить электронно-цифровую подпись и зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале egov. В случае возникновения вопросов по пользованию порталом, услугополучатель может позвонить в контакт-центр 1414, где его проконсультируют специалисты госкорпорации «Правительство для граждан». Три категории граждан могут получать электронные услуги в зданиях ЦОН как и прежде – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Им так же необходимо заранее бронировать очередь.


Источник: alau.kz
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