Отменить ЕНТ и закрыть тему латиницы: Ашимбаев разнёс в пух и прах систему образования в РК

Политолог Данияр Ашимбаев на своей странице в Facebook прокомментировал предложения и заявления по вопросам образования в Казахстане, озвученные на третьем заседании национального совета общественного доверия. Редакция ИА «NewTimes.kz» приводит отрывки из поста политолога.



Отменить ЕНТ и закрыть тему латиницы: Ашимбаев разнес в пух и прах систему образования в РК

Фото взято с сайта elitar.kz

1. На мой взгляд, в сфере образования нужно отменять ЕНТ и отходить от зубрежки в пользу творческого развития. Пора закрыть тему латиницы — языковые чиновники и филологи уже показали, что они не в состоянии решить этот вопрос.



2. МОН нужно дробить на Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, а профтехобразование передать в ведение Министерства труда, выделив последнее в отдельное ведомство.



3. НИИ, находящиеся в ведение МОН, нужно переформатировать. В первую очередь нужны научные центры по межнациональным отношениям, демографии, урбанистике и миграции, культурной политике, мировой экономике, истории, природным ресурсам и экологии, социальным исследованиям. Те АО и ТОО, которые в качестве ИАЦ сидят при министерствах, — разогнать к чертям. В качестве директоров или научных руководителей, на мой взгляд, можно выдвинуть таких людей, как Бурихан Нурмухамедов, Гульмира Илеуова, Петр Своик, Булат Султанов, Марат Шибутов, Султан Акимбеков, Ирина Ерофеева. Я бы освободил Сыроежкина и назначил директором НИИ проблем Китая. Других специалистов такого уровня у нас в этой сфере нет.



4. Нужно посмотреть, чем вообще занимается Академия образования: просто интересно, как можно столько лет делать плохие учебники.



5. Статус дистанционного образования нужно повысить и, видимо, неплохо было бы вернуть заочное образование.



6. Департаменты образования должны быть двойного подчинения.



7. Серьезные вопросы вызывает планирование государственного образовательного заказа: зачастую регионы заказывают специалистов — тех же учителей и врачей, но по факту не обеспечивают их жильем, и когда молодежь сбегает, просто заказывает их снова.



8. Нужно провести аудит т.н. вузовской науки. Несколько лет назад видел, как один ректор нацвуза демонстрировал министру свои достижения — макет конструкции, на которой была полустертая отметка «1981 год», и устройство для «бесконтактного включения света», соединенное проводом с лампой. Советник министра сказал, что ВУЗ получил свыше миллиона долларов на научные проекты. В другом вузе (ректор сейчас сидит под следствием) был продемонстрирован «первый казахский робот». Как выяснилось, это была пустышка, в которую вставили обычный компьютер.



9. Представителей вузов и базовых НИИ нужно включать в советы директоров стратегических предприятий независимо от формы собственности. Пусть ищут оптимальные пути интеграции науки, образования и экономики.



10. Хватит гнаться за рейтингами. В целом, ситуация негативная. Программы, учебники, методики, отчетность вызывают вопросы. МОН, говорят, пытается регулировать даже количество заседаний ректоратов и обеденное время.



11. Население в массе своей заинтересовано не в образовании, а в дипломе. Реальных знаний никто не спрашивает и качество образования роль социального лифта не выполняет.



12. Детские дошкольные учреждения вообще толком не регулируются.



13. Онлайн-учебники представлены в виде обложек. Программы онлайн-обучения не работают.