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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня

Просмотров:3695 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня
Фото: vlast.kz
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня

С 1 июня между городами Казахстана будут сняты блокпосты, а с 5 июня запустят автобусные сообщения, сообщил в пятницу в ход брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блок-постов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня», - сообщил Тайжанов.

Он отметил, что соответствующий алгоритм работу перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан, с учетом требования главного санитарного врача от 10 мая 2020 года. Он предусматривает меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках, по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее одного метра, обеспечение водителей перчатками, медмасками с условием их своевременной смены. В свою очередь акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспростроению коронавирусной инфекцией на пассажирских перевозках.

В целом, по информации зампреда комитета, курсирует 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами.


Источник: vlast.kz
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Комментарии ( 3 )

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minus (Посетители) Сегодня, 16:30
бобер,
Так точно. Казахстанцы смогут ездить между городами на личных авто
 
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  • Pinochet
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:01
...курсирует 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами.

Международных или междугородных?
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 14:16
ЛАДА, я правильно понимаю,с 1 июня возобновляется движение между всеми городами на личном транспорте?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 

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