Пассажирские перевозки возобновятся с 5 июня

Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
С 1 июня между городами Казахстана будут сняты блокпосты, а с 5 июня запустят автобусные сообщения, сообщил в пятницу в ход брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Жанибек Тайжанов.
«В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блок-постов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня», - сообщил Тайжанов.
Он отметил, что соответствующий алгоритм работу перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан, с учетом требования главного санитарного врача от 10 мая 2020 года. Он предусматривает меры по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках, по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее одного метра, обеспечение водителей перчатками, медмасками с условием их своевременной смены. В свою очередь акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспростроению коронавирусной инфекцией на пассажирских перевозках.
В целом, по информации зампреда комитета, курсирует 313 международных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами.
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