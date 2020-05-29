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Не повышать цены на билеты пообещали в КТЖ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Не повышать цены на билеты пообещали в КТЖ
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Продажа билетов осуществляется по тому тарифу, который был установлен в начале года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО «Қазақстан темiр жолы» Канат Альмагамбетов, передает ИА «NewTimes.kz».

«Никакого повышения тарифа мы не делаем и этого не будет. Также мы убрали динамическое ценообразование. Вы знаете, что если пассажир покупал билеты за 45 дней, была одна цена, а если за два дня до отправления поезда, то другая. Вот на социально значимых маршрутах мы убрали динамическое ценообразование. Мы понимаем, что сейчас не все люди готовы заранее планировать свои поездки», – отметил Канат Альмагамбетов.

По его словам, сейчас такой же тариф, который был на начало марта этого года.

С 1 июня в Казахстане начнется поэтапное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения.

На начальном этапе отправятся 54 поезда по маршрутам внутри страны.


Источник: newtimes.kz
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