В Казахстане с 1 июня возобновят работу фитнес-центры, с 15 июня - кинотеатры

Также возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования.



Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса с учётом предложений населения и госорганов приняла дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, сообщается на сайте премьер-министра.

С 1 июня:



возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров;

возобновляется работа всех объектов спорта, культуры (без зрителей);

возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

С 15 июня 2020 года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.



"Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов)", – говорится в сообщении.