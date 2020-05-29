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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане с 1 июня возобновят работу фитнес-центры, с 15 июня - кинотеатры

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 15:49
В Казахстане с 1 июня возобновят работу фитнес-центры, с 15 июня - кинотеатры
Фото из Сети интернет
Также возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования.

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса с учётом предложений населения и госорганов приняла дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, сообщается на сайте премьер-министра.
С 1 июня:

возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров;
возобновляется работа всех объектов спорта, культуры (без зрителей);
возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.
С 15 июня 2020 года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

"Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов)", – говорится в сообщении.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:11
алилуйя

PS неужели наш анонимус объявился все таки lol
 
-2
  • Леська
  • Pontilimo1980
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Азамaт (Посетители) Сегодня, 16:00
У нас сейчас пик эпидемии, на самом деле. Такие решения недопустимы!

Открытие кинотеатров и спортивных комплексов приведёт к ещё большему количеству заражённых и может сильно негативно сказаться на сфере здравоохранения.
 
 

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