Международные авиарейсы будут постепенно запускать в Казахстане

О поэтапном возобновлении международного авиасообщения рассказал в ходе брифинга председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает BaigeNews.kz.



"На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны поручено начать проведение организационных мероприятий совместно с министерствами иностранных дел и здравоохранения по проработке возобновления международных авиасообщений. На первом этапе по рекомендации Минздрава РК со странами с низким уровнем риска, это в соответствии с классификацией уровня эпидемиологической обстановки по COVID-19. В этот первый этап вошли такие страны, как: Китай, Южная Корея и Азербайджан", - рассказал он.



Спикер уточнил, что вопрос возобновления международного авиасообщения комплексный, зависит от тех ограничений, которые установлены иностранными контрпартнерами.



"С 29 мая начинаем проработку совместно с авиационными властями указанных государств о возможности восстановления рейсов. Министерство иностранных дел параллельно проведет работу в рамках компетенции по вопросу согласования перемещения наших и иностранных граждан через госграницу, так как в ряде указанных государств есть ограничения по перемещению и на выезд с территории соответствующих стран. Министерством здравоохранения также параллельно будут приняты санитарные требования к перевозке и карантину пассажиров данных стран. Наряду с этим постоянно главным санитарным врачом на транспорте будет мониториться ситуация в этих странах, при ухудшении ситуации будут приниматься оперативные меры", - сказал Ластаев.



Кроме того, он сообщил, что второй этап определен по уровню эпидбезопасности. Ластаев добавил, что на следующем этапе планируется запустить авиасообщение с Турцией, ОАЭ, Германией, Таиландом и Чехией.



"Данные рейсы не начнутся немедленно, а будут возобновлены по мере согласования всех инстанций и в зависимости от эпидемиологической ситуации. О конкретных датах открытия рейсов будет сообщено дополнительно", - сказал спикер.