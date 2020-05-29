«Скотиной» обозвал чиновник посетителя акимата в Алматинской области

На сотрудника акимата Илийского района пожаловался местный житель акиму Алматинской области Амандыку Баталову, передает BaigeNews.kz.«Скотина» и «не воняй» - такими словами встретили посетителя акимата Илийского района. Мужчина заснял инцидент на мобильный телефон и попросил распространить видео в соцсетях."Ездил я в районный акимат Илийского района. У них на входе в акимат нам запрещают заходить во внутрь со своими телефонами. Но меня это возмутило. Я вызвал юриста, чтобы объяснил все на законных основаниях. Вы, сотрудники акимата, пользуетесь смартфонами, а нам, простым гражданам, со своими телефонами не разрешаете заходить. Это ущемляет и нарушает наши права, и сотрудники акимата, считаю, незаконно пользуются своими полномочиями. Один сотрудник возмутился, что я его снимаю на телефон, ссылаясь на карантин, но сам нарушает режим, находится без маски, начал меня оскорблять: "скотина", "воняешь" и "пусть все мужчины надевают юбки". Прошу, опубликуйте это видео, и пусть увидит их руководство, Амандык Габбасович (Баталов - прим.авт.) видит, как работают. Это уже не первая жалоба на Илийский район", - обратился к властям житель Алматинской области.В ходе словесной перепалки и оскорблений, чиновник утверждает, что отвечает за каждое сказанное им слово. И ответил."Сотрудник работал в отделе предпринимательства Илийского района. Сейчас он освобожден от занимаемой должности. Кроме этого, он поехал к этому человеку домой и попросил у него прощения", - рассказал пресс-секретарь акима Алматинской областиГалымурат Жукел.