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«Скотиной» обозвал чиновник посетителя акимата в Алматинской области

Просмотров:473 Опубликовано: Сегодня, 17:58
«Скотиной» обозвал чиновник посетителя акимата в Алматинской области
Фото из Сети интернет
На сотрудника акимата Илийского района пожаловался местный житель акиму Алматинской области Амандыку Баталову, передает BaigeNews.kz.

«Скотина» и «не воняй» - такими словами встретили посетителя акимата Илийского района. Мужчина заснял инцидент на мобильный телефон и попросил распространить видео в соцсетях.

"Ездил я в районный акимат Илийского района. У них на входе в акимат нам запрещают заходить во внутрь со своими телефонами. Но меня это возмутило. Я вызвал юриста, чтобы объяснил все на законных основаниях. Вы, сотрудники акимата, пользуетесь смартфонами, а нам, простым гражданам, со своими телефонами не разрешаете заходить. Это ущемляет и нарушает наши права, и сотрудники акимата, считаю, незаконно пользуются своими полномочиями. Один сотрудник возмутился, что я его снимаю на телефон, ссылаясь на карантин, но сам нарушает режим, находится без маски, начал меня оскорблять: "скотина", "воняешь" и "пусть все мужчины надевают юбки". Прошу, опубликуйте это видео, и пусть увидит их руководство, Амандык Габбасович (Баталов - прим.авт.) видит, как работают. Это уже не первая жалоба на Илийский район", - обратился к властям житель Алматинской области.

В ходе словесной перепалки и оскорблений, чиновник утверждает, что отвечает за каждое сказанное им слово. И ответил.

"Сотрудник работал в отделе предпринимательства Илийского района. Сейчас он освобожден от занимаемой должности. Кроме этого, он поехал к этому человеку домой и попросил у него прощения", - рассказал пресс-секретарь акима Алматинской области
Галымурат Жукел.



Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:08
это были последние дни сотрудника акимата ) + штрафчик за оскорбление личности! залет короче
 
 

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