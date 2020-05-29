Биртанов высказался о врачебных ошибках

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал поручение Президента о пересмотре наказания за врачебные ошибки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы обсуждали поручения Главы государства, которые были даны на заседании Национального совета общественного доверия. Глава государства поручил тщательно обсудить, особенно вопрос касательно уголовной ответственности. Ни один врач не говорит, что всех врачей нужно сделать неприкасаемыми и так далее. Есть мировые нормы и требования, когда (медики. - Прим.) могут и должны привлекаться к уголовной ответственности. В частности, если врач не оказал медицинскую помощь, если он связан с оборотом наркотических средств и так далее, эти нормы остаются", - сказал Елжан Биртанов в прямом эфире.



По словам главы Минздрава, профильное ведомство обсуждает вопрос четкого разделения в понятиях "врачебная ошибка" и "халатность".



"Здесь мы провели и далее будем проводить обсуждение, поскольку мы должны четко сказать: "Да, мы гарантируем, готовы взять на себя полноту ответственности за качественное соблюдение всех стандартов оказания медпомощи и борьбу с медицинскими инцидентами". Но при этом это позволит нам четко разделить те случаи, когда врач добросовестно работал, но по какой-то ситуации произошел этот медицинский инцидент, и те случаи, когда он также оказывал медицинскую помощь, но вследствие каких-то обстоятельств произошло несоблюдение стандартов. В этих случаях врач тоже не должен привлекаться к уголовной ответственности, для этого предусмотрена административная ответственность. Самое главное - профессиональная ответственность вплоть до лишения диплома. Эти меры мы тоже предложили.



Ну и все остальные случаи, когда нормы действующего законодательства регулируют в том числе вопросы страхования врачебной деятельности. Поскольку во многих ситуациях, если случился медицинский инцидент, врач не виновен, но больной пострадал и получил большой ущерб, то, конечно, (больной) должен быть восстановлен. Для этого практика страхования финансовой ответственности внедрена в проект кодекса (О здоровье народа и системе здравоохранения. - Прим.). Все эти меры простимулируют качество услуг, не избегать ответственности, а стимулировать медработников на лечение тяжелых больных и на качественное лечение больных", - добавил он.



27 мая Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть практику уголовного преследования за врачебные ошибки.