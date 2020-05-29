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Серик Сапиев: Если суд докажет вину моего заместителя, подам в отставку

Просмотров:562 Опубликовано: Вчера, 21:55
Серик Сапиев: Если суд докажет вину моего заместителя, подам в отставку
Фото: zakon.kz
Вчера Нацбюро арестовало одного из заместителей Серика Сапиева за хищения.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев заявил, что готов подать в отставку, если суд вынесет обвинительный приговор его заместителю, передаёт корреспондент Qazpulse.kz

«Конечно, такие новости не красят госслужащих, и это негативно сказывается на имидже Комитета по делам спорта. Будем ждать решения суда и если суд установит его вину, то я подам в отставку», — сказал Серик Сапиев.

Напомним, Антикорупционная служба проводит досудебное расследование в отношении бывшего и действующего заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Они задержаны и обвиняются в хищении 400 млн тенге.


Источник: qazpulse.kz
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