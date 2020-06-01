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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выявлено ещё 450 заболевших коронавирусом в Казахстане

Просмотров:568 Опубликовано: Сегодня, 07:50
Выявлено ещё 450 заболевших коронавирусом в Казахстане
Фото из Сети интернет
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 4,1%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 101 (4,8%)

Атырауская область - 69 (6,7%)

Карагандинская область - 59 (6,8%)

Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%)

город Шымкент - 32 (3,8%)

город Алматы - 31 (1,2%)

Кызылординская область - 31 (8,4%)

Мангистауская область - 17 (6,8%)

Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%)

Акмолинская область - 14 (9,2%)

Туркестанская область - 9 (2,4%)

Алматинская область - 8 (2,3%)

Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%)

Костанайская область - 5 (2,8%)

Актюбинская область - 5 (1,5%)

Жамбылская область - 3 (0,8%)

Павлодарская область - 1 (0,5%)

Всего в стране выявлено 11 308 заболевших.


Источник: coronavirus2020.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • tolk
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 09:17
Beluy,
Давай еще скажи что с Тенгиза все началось.
Генерал диванных войск

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-2
  • tolk
  • Freeman81
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Beluy (Посетители) Сегодня, 09:03
Спасибо вам, работники Тенгиза. Вы вон как требовали, чтоб вас по домам отправили
 
 

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