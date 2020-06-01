Выявлено ещё 450 заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 4,1%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 101 (4,8%)



Атырауская область - 69 (6,7%)



Карагандинская область - 59 (6,8%)



Западно-Казахстанская область - 44 (7,1%)



город Шымкент - 32 (3,8%)



город Алматы - 31 (1,2%)



Кызылординская область - 31 (8,4%)



Мангистауская область - 17 (6,8%)



Восточно-Казахстанская область - 16 (13,4%)



Акмолинская область - 14 (9,2%)



Туркестанская область - 9 (2,4%)



Алматинская область - 8 (2,3%)



Северо-Казахстанская область - 5 (9,3%)



Костанайская область - 5 (2,8%)



Актюбинская область - 5 (1,5%)



Жамбылская область - 3 (0,8%)



Павлодарская область - 1 (0,5%)



Всего в стране выявлено 11 308 заболевших.